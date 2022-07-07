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British Airways отменила 10 тысяч рейсов из-за нехватки персонала
British Airways отменила 10 тысяч рейсов из-за нехватки персонала - РИА Новости, 07.07.2022
British Airways отменила 10 тысяч рейсов из-за нехватки персонала
Крупнейшая авиакомпания Великобритании British Airways из-за нехватки персонала отменила еще 10 300 рейсов с августа по конец октября, что нарушит планы более... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:25
2022-07-07T17:25
2022-07-07T17:25
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british airways
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Крупнейшая авиакомпания Великобритании British Airways из-за нехватки персонала отменила еще 10 300 рейсов с августа по конец октября, что нарушит планы более миллиона путешествующих, сообщает Independent."Вся авиационная отрасль продолжает сталкиваться с серьезными проблемами. Правительство решило принять смягчающие меры, чтобы свести к минимуму возможные перебои в работе аэропортов этим летом. И хотя дальнейшие действия по отмене рейсов — не то, чего мы хотели, это является правильным решением для наших клиентов и коллег", — цитирует издание слова представителя British Airways.Перевозчик оказался в числе наиболее пострадавших от нехватки персонала после пандемии, что привело к серьезным перебоям в работе и вызвало гнев среди отдыхающих. Как отмечает издание, в летний сезон British Airways суммарно отменила уже почти 30 000 рейсов. В основном — в лондонских аэропортах Хитроу, Гатвик и Лондон-Сити.Ранее глава Хитроу Джон Холланд-Кай заявил, что на восстановление прежних показателей аэропортовой индустрии может потребоваться до полутора лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
british airways, пассажиры, лондон, аэропорт, пандемия, новости - туризм, туризм, туристы
British Airways отменила 10 тысяч рейсов из-за нехватки персонала
Independent: British Airways отменила еще 10300 рейсов из-за нехватки персонала
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Крупнейшая авиакомпания Великобритании British Airways из-за нехватки персонала отменила еще 10 300 рейсов с августа по конец октября, что нарушит планы более миллиона путешествующих, сообщает Independent.
"Вся авиационная отрасль продолжает сталкиваться с серьезными проблемами. Правительство решило принять смягчающие меры, чтобы свести к минимуму возможные перебои в работе аэропортов этим летом. И хотя дальнейшие действия по отмене рейсов — не то, чего мы хотели, это является правильным решением для наших клиентов и коллег", — цитирует издание слова представителя British Airways.
Перевозчик оказался в числе наиболее пострадавших от нехватки персонала после пандемии, что привело к серьезным перебоям в работе и вызвало гнев среди отдыхающих. Как отмечает издание, в летний сезон British Airways суммарно отменила уже почти 30 000 рейсов. В основном — в лондонских аэропортах Хитроу, Гатвик и Лондон-Сити.
Ранее глава Хитроу Джон Холланд-Кай заявил, что на восстановление прежних показателей аэропортовой индустрии может потребоваться до полутора лет.