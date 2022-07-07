https://ria.ru/20220707/britishairways-1800961992.html

British Airways отменила 10 тысяч рейсов из-за нехватки персонала

British Airways отменила 10 тысяч рейсов из-за нехватки персонала - РИА Новости, 07.07.2022

British Airways отменила 10 тысяч рейсов из-за нехватки персонала

Крупнейшая авиакомпания Великобритании British Airways из-за нехватки персонала отменила еще 10 300 рейсов с августа по конец октября, что нарушит планы более... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:25

2022-07-07T17:25

2022-07-07T17:25

туризм

british airways

пассажиры

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пандемия

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туризм

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Крупнейшая авиакомпания Великобритании British Airways из-за нехватки персонала отменила еще 10 300 рейсов с августа по конец октября, что нарушит планы более миллиона путешествующих, сообщает Independent."Вся авиационная отрасль продолжает сталкиваться с серьезными проблемами. Правительство решило принять смягчающие меры, чтобы свести к минимуму возможные перебои в работе аэропортов этим летом. И хотя дальнейшие действия по отмене рейсов — не то, чего мы хотели, это является правильным решением для наших клиентов и коллег", — цитирует издание слова представителя British Airways.Перевозчик оказался в числе наиболее пострадавших от нехватки персонала после пандемии, что привело к серьезным перебоям в работе и вызвало гнев среди отдыхающих. Как отмечает издание, в летний сезон British Airways суммарно отменила уже почти 30 000 рейсов. В основном — в лондонских аэропортах Хитроу, Гатвик и Лондон-Сити.Ранее глава Хитроу Джон Холланд-Кай заявил, что на восстановление прежних показателей аэропортовой индустрии может потребоваться до полутора лет.

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лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

british airways, пассажиры, лондон, аэропорт, пандемия, новости - туризм, туризм, туристы