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Британские консерваторы хотят, чтобы нового премьера избрали к сентябрю - РИА Новости, 07.07.2022
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Британские консерваторы хотят, чтобы нового премьера избрали к сентябрю
Британские консерваторы хотят, чтобы нового премьера избрали к сентябрю - РИА Новости, 07.07.2022
Британские консерваторы хотят, чтобы нового премьера избрали к сентябрю
Консерваторы хотят, чтобы к каникулам британского парламента 21 июля остались два кандидата на пост премьера Британии, а новый глава кабмина был избран уже к... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:54
2022-07-07T19:21
в мире
великобритания
отставка премьер-министра великобритании
борис джонсон
тереза мэй
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Консерваторы хотят, чтобы к каникулам британского парламента 21 июля остались два кандидата на пост премьера Британии, а новый глава кабмина был избран уже к сентябрю, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник в комитете британской Консервативной партии.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина."Консервативная партия планирует сократить число кандидатов на пост следующего премьер-министра Великобритании до двух к 21 июля, а к сентябрю определить нового лидера", - говорится в сообщении агентства.По данным агентства, тори хотят завершить первый этап избрания нового премьера до 21 июля, потому что после этого парламент уходит на летние каникулы. После этого для завершения второй части, когда консерваторы должны будут выбрать одного из двух кандидатов, понадобится еще около шести недель.Точное расписание процедуры голосования будет объявлено на следующей неделе после того, как комитет Консервативной партии (так называемый "комитет 1922"), в который входят только парламентарии, не занимающие правительственных должностей, проведет выборы собственного руководства.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1801011587.html
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в мире, великобритания, отставка премьер-министра великобритании, борис джонсон, тереза мэй
18:54 07.07.2022 (обновлено: 19:21 07.07.2022)
 
Британские консерваторы хотят, чтобы нового премьера избрали к сентябрю

Консерваторы хотят, чтобы к каникулам парламента было два кандидата в премьеры Британии

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Консерваторы хотят, чтобы к каникулам британского парламента 21 июля остались два кандидата на пост премьера Британии, а новый глава кабмина был избран уже к сентябрю, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник в комитете британской Консервативной партии.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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"Консервативная партия планирует сократить число кандидатов на пост следующего премьер-министра Великобритании до двух к 21 июля, а к сентябрю определить нового лидера", - говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, тори хотят завершить первый этап избрания нового премьера до 21 июля, потому что после этого парламент уходит на летние каникулы. После этого для завершения второй части, когда консерваторы должны будут выбрать одного из двух кандидатов, понадобится еще около шести недель.
Точное расписание процедуры голосования будет объявлено на следующей неделе после того, как комитет Консервативной партии (так называемый "комитет 1922"), в который входят только парламентарии, не занимающие правительственных должностей, проведет выборы собственного руководства.
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