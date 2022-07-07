https://ria.ru/20220707/britaniya-1800937500.html
Отношения России и Британии не изменятся, заявил Слуцкий
Отношения России и Британии не изменятся, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.07.2022
Отношения России и Британии не изменятся, заявил Слуцкий
Не стоит ожидать изменений в отношениях РФ с Великобританией в случае отставки премьер-министра Бориса Джонсона, Лондон играет ключевую роль в противостоянии... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:30
2022-07-07T14:30
2022-07-07T14:41
в мире
леонид слуцкий (политик)
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Не стоит ожидать изменений в отношениях РФ с Великобританией в случае отставки премьер-министра Бориса Джонсона, Лондон играет ключевую роль в противостоянии Запада с Россией, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщал, что Джонсон уйдет в отставку. В четверг британский премьер заявил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина."К сожалению, нет. Здесь дело не в личности, Британия играет ключевую роль в самой механике противостояния Запада с Россией", - сказал Слуцкий, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800941108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, леонид слуцкий (политик), борис джонсон
14:30 07.07.2022 (обновлено: 14:41 07.07.2022)
Отношения России и Британии не изменятся, заявил Слуцкий
Депутат Слуцкий: Британия играет ключевую роль в противостоянии Запада с Россией