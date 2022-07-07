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Отношения России и Британии не изменятся, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.07.2022
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Отношения России и Британии не изменятся, заявил Слуцкий
Отношения России и Британии не изменятся, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.07.2022
Отношения России и Британии не изменятся, заявил Слуцкий
Не стоит ожидать изменений в отношениях РФ с Великобританией в случае отставки премьер-министра Бориса Джонсона, Лондон играет ключевую роль в противостоянии... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:30
2022-07-07T14:41
в мире
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Не стоит ожидать изменений в отношениях РФ с Великобританией в случае отставки премьер-министра Бориса Джонсона, Лондон играет ключевую роль в противостоянии Запада с Россией, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщал, что Джонсон уйдет в отставку. В четверг британский премьер заявил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина."К сожалению, нет. Здесь дело не в личности, Британия играет ключевую роль в самой механике противостояния Запада с Россией", - сказал Слуцкий, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, леонид слуцкий (политик), борис джонсон
14:30 07.07.2022 (обновлено: 14:41 07.07.2022)
 
Отношения России и Британии не изменятся, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий: Британия играет ключевую роль в противостоянии Запада с Россией

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Не стоит ожидать изменений в отношениях РФ с Великобританией в случае отставки премьер-министра Бориса Джонсона, Лондон играет ключевую роль в противостоянии Запада с Россией, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщал, что Джонсон уйдет в отставку. В четверг британский премьер заявил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.
"К сожалению, нет. Здесь дело не в личности, Британия играет ключевую роль в самой механике противостояния Запада с Россией", - сказал Слуцкий, отвечая на соответствующий вопрос.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
14:39
Джонсон назвал работу премьера лучшей в мире
 
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