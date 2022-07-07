https://ria.ru/20220707/britaniya-1800937500.html

Отношения России и Британии не изменятся, заявил Слуцкий

Отношения России и Британии не изменятся, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.07.2022

Отношения России и Британии не изменятся, заявил Слуцкий

Не стоит ожидать изменений в отношениях РФ с Великобританией в случае отставки премьер-министра Бориса Джонсона, Лондон играет ключевую роль в противостоянии... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:30

2022-07-07T14:30

2022-07-07T14:41

в мире

леонид слуцкий (политик)

борис джонсон

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Не стоит ожидать изменений в отношениях РФ с Великобританией в случае отставки премьер-министра Бориса Джонсона, Лондон играет ключевую роль в противостоянии Запада с Россией, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщал, что Джонсон уйдет в отставку. В четверг британский премьер заявил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина."К сожалению, нет. Здесь дело не в личности, Британия играет ключевую роль в самой механике противостояния Запада с Россией", - сказал Слуцкий, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800941108.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, леонид слуцкий (политик), борис джонсон