https://ria.ru/20220707/britaniya-1800936764.html
Партия "Либеральных демократов" поддержит вотум недоверия Джонсону
Партия "Либеральных демократов" поддержит вотум недоверия Джонсону - РИА Новости, 07.07.2022
Партия "Либеральных демократов" поддержит вотум недоверия Джонсону
Лидер партии "Либеральные демократы" Эд Дейви заявил, что его партия поддержит вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:27
2022-07-07T14:27
2022-07-07T15:43
в мире
борис джонсон
великобритания
отставка премьер-министра великобритании
кир стармер
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Лидер партии "Либеральные демократы" Эд Дейви заявил, что его партия поддержит вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в четверг телеканал Sky News."Лидер "Либеральных демократов" Эд Дейви также заявил, что его партия поддержит идею лейбористов (о проведении вотума недоверия), если господин Джонсон откажется сразу уйти в отставку", - сообщил телеканал.Ранее лидер оппозиции Британии Кир Стармер заявил, что если консерваторы не избавятся от Джонсона, лейбористы призовут к голосованию по вотуму недоверия.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800956686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, великобритания, отставка премьер-министра великобритании, кир стармер
14:27 07.07.2022 (обновлено: 15:43 07.07.2022)
Партия "Либеральных демократов" поддержит вотум недоверия Джонсону
Лидер "Либеральных демократов" Дейви: партия поддержит вотум недоверия Джонсону