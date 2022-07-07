https://ria.ru/20220707/britaniya-1800936764.html

Партия "Либеральных демократов" поддержит вотум недоверия Джонсону

Партия "Либеральных демократов" поддержит вотум недоверия Джонсону - РИА Новости, 07.07.2022

Партия "Либеральных демократов" поддержит вотум недоверия Джонсону

Лидер партии "Либеральные демократы" Эд Дейви заявил, что его партия поддержит вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:27

2022-07-07T14:27

2022-07-07T15:43

в мире

борис джонсон

великобритания

отставка премьер-министра великобритании

кир стармер

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Лидер партии "Либеральные демократы" Эд Дейви заявил, что его партия поддержит вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в четверг телеканал Sky News."Лидер "Либеральных демократов" Эд Дейви также заявил, что его партия поддержит идею лейбористов (о проведении вотума недоверия), если господин Джонсон откажется сразу уйти в отставку", - сообщил телеканал.Ранее лидер оппозиции Британии Кир Стармер заявил, что если консерваторы не избавятся от Джонсона, лейбористы призовут к голосованию по вотуму недоверия.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800956686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, великобритания, отставка премьер-министра великобритании, кир стармер