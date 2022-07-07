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Партия "Либеральных демократов" поддержит вотум недоверия Джонсону - РИА Новости, 07.07.2022
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Партия "Либеральных демократов" поддержит вотум недоверия Джонсону
Партия "Либеральных демократов" поддержит вотум недоверия Джонсону - РИА Новости, 07.07.2022
Партия "Либеральных демократов" поддержит вотум недоверия Джонсону
Лидер партии "Либеральные демократы" Эд Дейви заявил, что его партия поддержит вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:27
2022-07-07T15:43
в мире
борис джонсон
великобритания
отставка премьер-министра великобритании
кир стармер
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Лидер партии "Либеральные демократы" Эд Дейви заявил, что его партия поддержит вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в четверг телеканал Sky News."Лидер "Либеральных демократов" Эд Дейви также заявил, что его партия поддержит идею лейбористов (о проведении вотума недоверия), если господин Джонсон откажется сразу уйти в отставку", - сообщил телеканал.Ранее лидер оппозиции Британии Кир Стармер заявил, что если консерваторы не избавятся от Джонсона, лейбористы призовут к голосованию по вотуму недоверия.
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в мире, борис джонсон, великобритания, отставка премьер-министра великобритании, кир стармер
14:27 07.07.2022 (обновлено: 15:43 07.07.2022)
 
Партия "Либеральных демократов" поддержит вотум недоверия Джонсону

Лидер "Либеральных демократов" Дейви: партия поддержит вотум недоверия Джонсону

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Лидер партии "Либеральные демократы" Эд Дейви заявил, что его партия поддержит вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в четверг телеканал Sky News.
"Лидер "Либеральных демократов" Эд Дейви также заявил, что его партия поддержит идею лейбористов (о проведении вотума недоверия), если господин Джонсон откажется сразу уйти в отставку", - сообщил телеканал.
Ранее лидер оппозиции Британии Кир Стармер заявил, что если консерваторы не избавятся от Джонсона, лейбористы призовут к голосованию по вотуму недоверия.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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