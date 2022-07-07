https://ria.ru/20220707/britaniya-1800900376.html

Песков назвал кризис в Британии не приоритетным для Кремля

Песков назвал кризис в Британии не приоритетным для Кремля - РИА Новости, 07.07.2022

Песков назвал кризис в Британии не приоритетным для Кремля

Правительственный кризис в Великобритании не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:38

2022-07-07T12:38

2022-07-07T12:50

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительственный кризис в Великобритании не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По данным британских СМИ, Джонсон согласился уйти в отставку.За двое прошедших суток из-за недоверия к премьеру свои посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.Ранее бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год.

https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800896329.html

https://ria.ru/20220706/yaponiya-1800635541.html

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в мире, россия, великобритания, дмитрий песков, европа, сша