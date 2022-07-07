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Песков назвал кризис в Британии не приоритетным для Кремля
Песков назвал кризис в Британии не приоритетным для Кремля - РИА Новости, 07.07.2022
Песков назвал кризис в Британии не приоритетным для Кремля
Правительственный кризис в Великобритании не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:38
2022-07-07T12:38
2022-07-07T12:50
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительственный кризис в Великобритании не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По данным британских СМИ, Джонсон согласился уйти в отставку.За двое прошедших суток из-за недоверия к премьеру свои посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.Ранее бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год.
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в мире, россия, великобритания, дмитрий песков, европа, сша
12:38 07.07.2022 (обновлено: 12:50 07.07.2022)
Песков назвал кризис в Британии не приоритетным для Кремля
Песков: правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом для Кремля
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительственный кризис в Великобритании не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, ситуация в Великобритании
, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Все-таки мы следим в первую очередь за тем, что происходит у нас в стране. Но, конечно, и обращаем внимание и на правительственный кризис. Правительственный кризис там такой широкий, это мы видим", - сказал он журналистам.
По данным британских СМИ, Джонсон согласился уйти в отставку.
За двое прошедших суток из-за недоверия к премьеру свои посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.
Ранее бывший замглавы британского МИД по делам Европы
и США
Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".
В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год.