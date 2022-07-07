https://ria.ru/20220707/boeviki-1800886882.html

Боевики "Кракена" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское

Боевики "Кракена" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское - РИА Новости, 07.07.2022

Боевики "Кракена" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское

Батальон "Кракен" на Украине получил приказ выдвинуться в Покровское, но командование националистов и боевики отказались его выполнить, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:02

2022-07-07T12:02

2022-07-07T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьков

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Батальон "Кракен" на Украине получил приказ выдвинуться в Покровское, но командование националистов и боевики отказались его выполнить, сообщили в Министерстве обороны России."Так, 226-му батальону украинского националистического формирования "Кракен" 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское — в подчинение оперативной тактической группы "Соледар". Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ", — сообщили в министерстве.Кроме того, как отметили в Минобороны, "руководством Вооруженных сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий".В Минобороны уточнили, что острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградотрядов.

https://ria.ru/20220707/vks-1800882247.html

харьков

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьков