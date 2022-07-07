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Боевики "Кракена" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/boeviki-1800886882.html
Боевики "Кракена" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское
Боевики "Кракена" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское - РИА Новости, 07.07.2022
Боевики "Кракена" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское
Батальон "Кракен" на Украине получил приказ выдвинуться в Покровское, но командование националистов и боевики отказались его выполнить, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:02
2022-07-07T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьков
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Батальон "Кракен" на Украине получил приказ выдвинуться в Покровское, но командование националистов и боевики отказались его выполнить, сообщили в Министерстве обороны России."Так, 226-му батальону украинского националистического формирования "Кракен" 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское — в подчинение оперативной тактической группы "Соледар". Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ", — сообщили в министерстве.Кроме того, как отметили в Минобороны, "руководством Вооруженных сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий".В Минобороны уточнили, что острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградотрядов.
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьков
12:02 07.07.2022 (обновлено: 15:41 07.07.2022)
 
Боевики "Кракена" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское

Минобороны сообщило об отказе батальона "Кракен" выполнить приказ украинского командования

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Батальон "Кракен" на Украине получил приказ выдвинуться в Покровское, но командование националистов и боевики отказались его выполнить, сообщили в Министерстве обороны России.
"Так, 226-му батальону украинского националистического формирования "Кракен" 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское — в подчинение оперативной тактической группы "Соледар". Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ", — сообщили в министерстве.
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Кроме того, как отметили в Минобороны, "руководством Вооруженных сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий".
В Минобороны уточнили, что острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградотрядов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьков
 
 
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