https://ria.ru/20220707/boeviki-1800886882.html
Боевики "Кракена" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское
Боевики "Кракена" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское - РИА Новости, 07.07.2022
Боевики "Кракена" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское
Батальон "Кракен" на Украине получил приказ выдвинуться в Покровское, но командование националистов и боевики отказались его выполнить, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:02
2022-07-07T12:02
2022-07-07T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800093993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef84022fcf6d7cbcef8bbf2e34c0d1b8.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Батальон "Кракен" на Украине получил приказ выдвинуться в Покровское, но командование националистов и боевики отказались его выполнить, сообщили в Министерстве обороны России."Так, 226-му батальону украинского националистического формирования "Кракен" 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское — в подчинение оперативной тактической группы "Соледар". Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ", — сообщили в министерстве.Кроме того, как отметили в Минобороны, "руководством Вооруженных сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий".В Минобороны уточнили, что острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградотрядов.
https://ria.ru/20220707/vks-1800882247.html
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800093993_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_a3d6df36418381a84e53ab314c81e018.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьков
12:02 07.07.2022 (обновлено: 15:41 07.07.2022)
Боевики "Кракена" не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское
Минобороны сообщило об отказе батальона "Кракен" выполнить приказ украинского командования