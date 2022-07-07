10:00 07.07.2022 (обновлено: 10:32 07.07.2022)
Первые восемь региональных мер поддержки МСП стандартизируют до конца года
КМСП: в России определили первые восемь мер поддержки регионального предпринимательства
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и Минэкономразвития определили первые восемь региональных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, которые будут стандартизированы до конца года и размещены на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба КМСП.
Наиболее востребованные региональные меры были определены на основе анализа прошлогодних обращений предпринимателей за поддержкой. Самыми популярными стали консультации по созданию и ведению своего дела, размещение и продвижение на маркетплейсах, выставочно-ярмарочные мероприятия, финансовое моделирование и бизнес-планы, маркетинг и содействие участию в закупках, а также включение в реестр социальных предпринимателей, гранты для них и для молодых представителей бизнеса.
"После приведения этих мер поддержки к единому формату их можно будет получить онлайн в любом регионе. При этом часть мер мы стандартизируем как самостоятельные сервисы и отдадим их субъектам РФ как готовое решение, а часть – предложим как "коробочные" стандартизированные продукты", - сообщил генеральный директор КМСП Александр Исаевич в среду на совещании о совершенствовании работы субъектов РФ по поддержке малого и среднего бизнеса под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Он добавил, что стандартизация и цифровизация региональных мер поддержки избавит предпринимателей от необходимости лично посещать центры "Мой бизнес".
"Мы максимально упростим получение мер поддержи, чтобы везде, от Камчатки до Калининграда, это был один механизм, который станет доступен на МСП.РФ буквально в один клик по одной кнопке", - сказал глава корпорации.
В настоящее время региональные меры поддержки могут различаться от региона к региону по многим параметрам: от необходимого пакета документов до механизма и сроков получения и сроков предоставления. После стандартизации первые восемь сервисов и услуг будут одинаковыми по полноте, качеству и срокам. Завершение этой работы также избавит субъекты РФ от необходимости заниматься данными вопросами и позволит сосредоточиться на других аспектах помощи бизнесу, пояснил Исаевич.
В КМСП отметили, что сегодня на Цифровой платформе МСП.РФ, реализуемой в рамках нацпроекта, зарегистрированы 115 тысяч верифицированных пользователей, которым уже доступны 18 федеральных сервисов, а также 130 мер поддержки 14 регионов. В планах развития Цифровой платформы - добавление новых сервисов, в том числе, сервисов ФНС и портала Госуслуг, а также собственных разработок Корпорации МСП.