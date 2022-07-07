https://ria.ru/20220707/biznes-1800855456.html
СМИ: ФБР и MI5 утверждают, что Китай несет угрозу западному бизнесу
СМИ: ФБР и MI5 утверждают, что Китай несет угрозу западному бизнесу - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: ФБР и MI5 утверждают, что Китай несет угрозу западному бизнесу
Директор ФБР Кристофер Рэй и глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум предупредили западные компании о растущей угрозе промышленного шпионажа со... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:06
2022-07-07T10:06
2022-07-07T10:26
в мире
китай
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служба безопасности великобритании mi5
технологии
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй и глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум предупредили западные компании о растущей угрозе промышленного шпионажа со стороны Китая и призвали их быть более бдительными, пишет Financial Times."Китайское правительство представляет гораздо более серьезную угрозу для западного бизнеса, чем думают многие опытные бизнесмены", - заявил Рэй на совместном выступлении со своим британским коллегой в Лондоне.По его словам, Пекин прибегает к "искусно продуманному мошенничеству", чтобы замаскировать свою шпионскую деятельность, в том числе использует в своих интересах SPAC-компании (специальная торгующаяся на бирже компания, которая создается для слияния с частной фирмой для вывода последней на биржу без IPO - ред.).Как заявил Маккаллум, в MI5 число расследований, связанных с Китаем, возросло в семь раз с 2018 года. По словам Рэя, отделения ФБР по всей территории США в среднем начинали очередное расследование в связи с китайским шпионажем каждые 12 часов.Глава ФБР отметил, что Пекин использует "все имеющиеся в его распоряжении инструменты", чтобы заполучить западные технологии, включая кражу генетически модифицированных семян с сельскохозяйственных угодий США.Представители разведывательных ведомств подчеркнули, что для достижения своих целей Китай часто нанимал людей, не связанных напрямую с его разведывательными службами. Они также призвали компании активизировать сотрудничество с ФБР и MI5.
https://ria.ru/20190904/1558277043.html
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в мире, китай, пекин, сша, федеральное бюро расследований сша, служба безопасности великобритании mi5 , технологии
10:06 07.07.2022 (обновлено: 10:26 07.07.2022)
СМИ: ФБР и MI5 утверждают, что Китай несет угрозу западному бизнесу
Financial Times: ФБР и MI5 предупредили бизнес об угрозе промышленного шпионажа от КНР