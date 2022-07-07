https://ria.ru/20220707/birzha-1800865959.html

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,3 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,3 рубля - РИА Новости, 07.07.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,3 рубля

Рубль утром в четверг переходит к росту после снижения в первые минуты торгов: доллар торгуется около 63,3 рубля, евро - около 64,6 рубля, следует из данных... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:53

2022-07-07T10:53

2022-07-07T10:57

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рубль утром в четверг переходит к росту после снижения в первые минуты торгов: доллар торгуется около 63,3 рубля, евро - около 64,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 5 копеек, до 63,3 рубля, евро - на 21 копейку, до 64,56 рубля.В первые минуты торгов четверга доллар максимально поднимался до 64,47 рубля, евро - до 65,85 рубля.

https://ria.ru/20220707/dollar-1800823222.html

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