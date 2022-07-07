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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,3 рубля - РИА Новости, 07.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220707/birzha-1800865959.html
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,3 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,3 рубля - РИА Новости, 07.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,3 рубля
Рубль утром в четверг переходит к росту после снижения в первые минуты торгов: доллар торгуется около 63,3 рубля, евро - около 64,6 рубля, следует из данных... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:53
2022-07-07T10:57
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
курс доллара
доллар
евро
рубль
курс рубля
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рубль утром в четверг переходит к росту после снижения в первые минуты торгов: доллар торгуется около 63,3 рубля, евро - около 64,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 5 копеек, до 63,3 рубля, евро - на 21 копейку, до 64,56 рубля.В первые минуты торгов четверга доллар максимально поднимался до 64,47 рубля, евро - до 65,85 рубля.
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экономика, россия, курс доллара, доллар, евро, рубль, курс рубля, московская биржа, валюта, динамика курсов валют
10:53 07.07.2022 (обновлено: 10:57 07.07.2022)
 
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,3 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг вырос до 63,3 рубля, евро — до 64,6

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рубль утром в четверг переходит к росту после снижения в первые минуты торгов: доллар торгуется около 63,3 рубля, евро - около 64,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 5 копеек, до 63,3 рубля, евро - на 21 копейку, до 64,56 рубля.
В первые минуты торгов четверга доллар максимально поднимался до 64,47 рубля, евро - до 65,85 рубля.
Курс валют - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
02:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияКурс доллараДолларевроРубльКурс рубляМосковская биржаВалютаДинамика курсов валют
 
 
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