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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,3 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,3 рубля - РИА Новости, 07.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,3 рубля
Рубль утром в четверг переходит к росту после снижения в первые минуты торгов: доллар торгуется около 63,3 рубля, евро - около 64,6 рубля, следует из данных... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:53
2022-07-07T10:53
2022-07-07T10:57
экономика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рубль утром в четверг переходит к росту после снижения в первые минуты торгов: доллар торгуется около 63,3 рубля, евро - около 64,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 5 копеек, до 63,3 рубля, евро - на 21 копейку, до 64,56 рубля.В первые минуты торгов четверга доллар максимально поднимался до 64,47 рубля, евро - до 65,85 рубля.
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10:53 07.07.2022 (обновлено: 10:57 07.07.2022)
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,3 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг вырос до 63,3 рубля, евро — до 64,6