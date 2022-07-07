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США при работе своих лабораторий хотели быть невидимкой, заявила Яровая - РИА Новости, 07.07.2022
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США при работе своих лабораторий хотели быть невидимкой, заявила Яровая
США при работе своих лабораторий хотели быть невидимкой, заявила Яровая - РИА Новости, 07.07.2022
США при работе своих лабораторий хотели быть невидимкой, заявила Яровая
Вице-спикер ГД и сопредседатель парламентской комиссии по биолабораториям Ирина Яровая сообщила, что США, при работе своих биолабораторий планировали играть... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:44
2022-07-07T18:44
сша
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украина
министерство обороны сша
госдума рф
ирина яровая
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД и сопредседатель парламентской комиссии по биолабораториям Ирина Яровая сообщила, что США, при работе своих биолабораторий планировали играть роль невидимки, но благодаря России есть шанс остановить "агрессивное бактериологическое безумие США"."Сейчас выбран циничный и бесчеловечный вариант, в котором США предполагали сыграть роль невидимки. Бактериологическое оружие тем и опасно, что само нанесение удара, его происхождение, а значит и ответственность за него вне параметров контроля и очевидности", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.Она не сомневается, что военно-биологическая программа США на Украине является частью сети военных цехов Пентагона в проекте глобальной биологической агрессии.По словам Яровой, нельзя допустить, массовые жертвы и обрушение экономик, в результате деятельности США.Также она отметила, что благодаря России, где работает комиссия по биолабораториям, "у мира есть шанс остановить это агрессивное бактериологическое безумие США".
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сша, россия, украина, министерство обороны сша, госдума рф, ирина яровая
18:44 07.07.2022
 
США при работе своих лабораторий хотели быть невидимкой, заявила Яровая

Вице-спикер Яровая: благодаря России есть шанс остановить "бактериологическое безумие США"

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкСотрудницы лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Сотрудницы лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Сотрудницы лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД и сопредседатель парламентской комиссии по биолабораториям Ирина Яровая сообщила, что США, при работе своих биолабораторий планировали играть роль невидимки, но благодаря России есть шанс остановить "агрессивное бактериологическое безумие США".
"Сейчас выбран циничный и бесчеловечный вариант, в котором США предполагали сыграть роль невидимки. Бактериологическое оружие тем и опасно, что само нанесение удара, его происхождение, а значит и ответственность за него вне параметров контроля и очевидности", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.
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Она не сомневается, что военно-биологическая программа США на Украине является частью сети военных цехов Пентагона в проекте глобальной биологической агрессии.
По словам Яровой, нельзя допустить, массовые жертвы и обрушение экономик, в результате деятельности США.
Также она отметила, что благодаря России, где работает комиссия по биолабораториям, "у мира есть шанс остановить это агрессивное бактериологическое безумие США".
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