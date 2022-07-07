https://ria.ru/20220707/biolaboratorii-1801043242.html

США при работе своих лабораторий хотели быть невидимкой, заявила Яровая

США при работе своих лабораторий хотели быть невидимкой, заявила Яровая - РИА Новости, 07.07.2022

США при работе своих лабораторий хотели быть невидимкой, заявила Яровая

Вице-спикер ГД и сопредседатель парламентской комиссии по биолабораториям Ирина Яровая сообщила, что США, при работе своих биолабораторий планировали играть... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:44

2022-07-07T18:44

2022-07-07T18:44

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украина

министерство обороны сша

госдума рф

ирина яровая

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД и сопредседатель парламентской комиссии по биолабораториям Ирина Яровая сообщила, что США, при работе своих биолабораторий планировали играть роль невидимки, но благодаря России есть шанс остановить "агрессивное бактериологическое безумие США"."Сейчас выбран циничный и бесчеловечный вариант, в котором США предполагали сыграть роль невидимки. Бактериологическое оружие тем и опасно, что само нанесение удара, его происхождение, а значит и ответственность за него вне параметров контроля и очевидности", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.Она не сомневается, что военно-биологическая программа США на Украине является частью сети военных цехов Пентагона в проекте глобальной биологической агрессии.По словам Яровой, нельзя допустить, массовые жертвы и обрушение экономик, в результате деятельности США.Также она отметила, что благодаря России, где работает комиссия по биолабораториям, "у мира есть шанс остановить это агрессивное бактериологическое безумие США".

https://ria.ru/20220707/patogeny-1800951422.html

https://ria.ru/20220707/likhoradka-1800948792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, украина, министерство обороны сша, госдума рф, ирина яровая