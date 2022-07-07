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Воробьев назвал уровень безработицы в Подмосковье очень низким
Воробьев назвал уровень безработицы в Подмосковье очень низким - РИА Новости, 07.07.2022
Воробьев назвал уровень безработицы в Подмосковье очень низким
По итогам шести месяцев 2022 года безработица в Московской области очень низкая - 0,6%, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T08:52
2022-07-07T08:52
2022-07-07T08:52
экономика
россия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. По итогам шести месяцев 2022 года безработица в Московской области очень низкая - 0,6%, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Еще важный момент, вот об этом сейчас все говорят и это ключевое, территория характеризуется еще одним важным показателем – это безработица. Так вот, по итогам 6 месяцев безработица у нас очень низкая – 0,6%", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Воробьев назвал уровень безработицы в Подмосковье очень низким
Губернатор Воробьев: за полгода безработица в Подмосковье составила 0,6 процента