https://ria.ru/20220707/bezrabotitsa-1800844675.html

Воробьев назвал уровень безработицы в Подмосковье очень низким

Воробьев назвал уровень безработицы в Подмосковье очень низким - РИА Новости, 07.07.2022

Воробьев назвал уровень безработицы в Подмосковье очень низким

По итогам шести месяцев 2022 года безработица в Московской области очень низкая - 0,6%, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T08:52

2022-07-07T08:52

2022-07-07T08:52

экономика

россия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. По итогам шести месяцев 2022 года безработица в Московской области очень низкая - 0,6%, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Еще важный момент, вот об этом сейчас все говорят и это ключевое, территория характеризуется еще одним важным показателем – это безработица. Так вот, по итогам 6 месяцев безработица у нас очень низкая – 0,6%", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

https://ria.ru/20220705/trud-1800467999.html

россия

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

экономика, россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев