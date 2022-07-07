https://ria.ru/20220707/bezhentsy-1801039433.html

Дональд Туск выступил против избирательных прав для украинских беженцев

Дональд Туск выступил против избирательных прав для украинских беженцев - РИА Новости, 07.07.2022

Дональд Туск выступил против избирательных прав для украинских беженцев

Бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск выступил против предоставления украинским беженцам избирательных... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:39

2022-07-07T18:39

2022-07-07T18:39

в мире

польша

украина

европарламент

дональд туск

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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск выступил против предоставления украинским беженцам избирательных прав.На пресс-конференции в четверг Туску был задан вопрос о предоставлении избирательных прав в Польше беженцам из Украины в контексте того, что в следующем году в Польше ожидается череда выборов – в парламент, в местные органы власти, депутатов Европарламента."Спекуляции на избирательных правах для беженцев, на мой взгляд, являются совершенно бесплодными спекуляциями, поскольку избирательные права приобретают граждане. Здесь не нужно никаких особых корректировок", - сказал Туск.По последним данным, с начала российской спецоперации в Польшу из Украины въехали около 4,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20220701/pomosch-1799445626.html

https://ria.ru/20220627/litva-1798412508.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина, европарламент, дональд туск