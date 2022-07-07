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Дональд Туск выступил против избирательных прав для украинских беженцев - РИА Новости, 07.07.2022
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Дональд Туск выступил против избирательных прав для украинских беженцев
Дональд Туск выступил против избирательных прав для украинских беженцев - РИА Новости, 07.07.2022
Дональд Туск выступил против избирательных прав для украинских беженцев
Бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск выступил против предоставления украинским беженцам избирательных... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:39
2022-07-07T18:39
в мире
польша
украина
европарламент
дональд туск
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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск выступил против предоставления украинским беженцам избирательных прав.На пресс-конференции в четверг Туску был задан вопрос о предоставлении избирательных прав в Польше беженцам из Украины в контексте того, что в следующем году в Польше ожидается череда выборов – в парламент, в местные органы власти, депутатов Европарламента."Спекуляции на избирательных правах для беженцев, на мой взгляд, являются совершенно бесплодными спекуляциями, поскольку избирательные права приобретают граждане. Здесь не нужно никаких особых корректировок", - сказал Туск.По последним данным, с начала российской спецоперации в Польшу из Украины въехали около 4,6 миллиона человек.
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в мире, польша, украина, европарламент, дональд туск
18:39 07.07.2022
 
Дональд Туск выступил против избирательных прав для украинских беженцев

Экс-глава Евросовета Туск выступил против избирательных прав для украинских беженцев

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск выступил против предоставления украинским беженцам избирательных прав.
На пресс-конференции в четверг Туску был задан вопрос о предоставлении избирательных прав в Польше беженцам из Украины в контексте того, что в следующем году в Польше ожидается череда выборов – в парламент, в местные органы власти, депутатов Европарламента.
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"Спекуляции на избирательных правах для беженцев, на мой взгляд, являются совершенно бесплодными спекуляциями, поскольку избирательные права приобретают граждане. Здесь не нужно никаких особых корректировок", - сказал Туск.
"Таким образом, каждый, кто будет иметь статус гражданина Республики Польши, также будет иметь избирательные права. Никаких конкретных избирательных норм, в том числе в пользу беженцев с Украины, я бы не предлагал. Нужно придерживаться правил", - заключил он.
По последним данным, с начала российской спецоперации в Польшу из Украины въехали около 4,6 миллиона человек.
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