Дональд Туск выступил против избирательных прав для украинских беженцев
Экс-глава Евросовета Туск выступил против избирательных прав для украинских беженцев
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск выступил против предоставления украинским беженцам избирательных прав.
На пресс-конференции в четверг Туску был задан вопрос о предоставлении избирательных прав в Польше беженцам из Украины в контексте того, что в следующем году в Польше ожидается череда выборов – в парламент, в местные органы власти, депутатов Европарламента.
"Спекуляции на избирательных правах для беженцев, на мой взгляд, являются совершенно бесплодными спекуляциями, поскольку избирательные права приобретают граждане. Здесь не нужно никаких особых корректировок", - сказал Туск.
"Таким образом, каждый, кто будет иметь статус гражданина Республики Польши, также будет иметь избирательные права. Никаких конкретных избирательных норм, в том числе в пользу беженцев с Украины, я бы не предлагал. Нужно придерживаться правил", - заключил он.
По последним данным, с начала российской спецоперации в Польшу из Украины въехали около 4,6 миллиона человек.