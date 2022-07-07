https://ria.ru/20220707/belorussiya-1800939697.html

На сайте Зеленского предложили ввести визовый режим с Белоруссией

На сайте Зеленского предложили ввести визовый режим с Белоруссией - РИА Новости, 07.07.2022

На сайте Зеленского предложили ввести визовый режим с Белоруссией

Петиция о прекращении действия соглашения между Украиной и Белоруссией о безвизовых поездках граждан зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:35

2022-07-07T14:35

2022-07-07T14:35

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белоруссия

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Петиция о прекращении действия соглашения между Украиной и Белоруссией о безвизовых поездках граждан зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского."Учитывая необходимость принятия надлежащих мер по противодействию беспрецедентным угрозам национальной безопасности, … обращаюсь к вам с предложением инициировать прекращении соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан", - говорится в тексте обращения. Петиция внесена в четверг и набрала пока 60 голосов при 25 тысячах необходимых для рассмотрения.Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский