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На сайте Зеленского предложили ввести визовый режим с Белоруссией - РИА Новости, 07.07.2022
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На сайте Зеленского предложили ввести визовый режим с Белоруссией
На сайте Зеленского предложили ввести визовый режим с Белоруссией - РИА Новости, 07.07.2022
На сайте Зеленского предложили ввести визовый режим с Белоруссией
Петиция о прекращении действия соглашения между Украиной и Белоруссией о безвизовых поездках граждан зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:35
2022-07-07T14:35
в мире
украина
белоруссия
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Петиция о прекращении действия соглашения между Украиной и Белоруссией о безвизовых поездках граждан зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского."Учитывая необходимость принятия надлежащих мер по противодействию беспрецедентным угрозам национальной безопасности, … обращаюсь к вам с предложением инициировать прекращении соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан", - говорится в тексте обращения. Петиция внесена в четверг и набрала пока 60 голосов при 25 тысячах необходимых для рассмотрения.Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский
14:35 07.07.2022
 
На сайте Зеленского предложили ввести визовый режим с Белоруссией

На сайте Зеленского появилась петиция об отмене безвизового режима с Белоруссией

© Sputnik / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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Пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Петиция о прекращении действия соглашения между Украиной и Белоруссией о безвизовых поездках граждан зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского.
"Учитывая необходимость принятия надлежащих мер по противодействию беспрецедентным угрозам национальной безопасности, … обращаюсь к вам с предложением инициировать прекращении соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан", - говорится в тексте обращения. Петиция внесена в четверг и набрала пока 60 голосов при 25 тысячах необходимых для рассмотрения.
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
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