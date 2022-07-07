На сайте Зеленского предложили ввести визовый режим с Белоруссией
На сайте Зеленского появилась петиция об отмене безвизового режима с Белоруссией
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Пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Петиция о прекращении действия соглашения между Украиной и Белоруссией о безвизовых поездках граждан зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского.
"Учитывая необходимость принятия надлежащих мер по противодействию беспрецедентным угрозам национальной безопасности, … обращаюсь к вам с предложением инициировать прекращении соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан", - говорится в тексте обращения. Петиция внесена в четверг и набрала пока 60 голосов при 25 тысячах необходимых для рассмотрения.
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.