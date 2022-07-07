https://ria.ru/20220707/aguzarova-1800468496.html

Инопланетная и всенародная: легенды и правда Жанны Агузаровой

Инопланетная и всенародная: легенды и правда Жанны Агузаровой - РИА Новости, 07.07.2022

Инопланетная и всенародная: легенды и правда Жанны Агузаровой

Если кто-то когда-то решится написать биографию Жанны Агузаровой, то труд предстоит невероятный. Одна из лучших отечественных певиц, которая сегодня отмечает... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T08:00

2022-07-07T08:00

2022-07-07T08:04

шоубиз

евгений хавтан

гарик сукачев

сергей галанин

браво

жанна агузарова

музыка

интервью - культура

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Если кто-то когда-то решится написать биографию Жанны Агузаровой, то труд предстоит невероятный. Одна из лучших отечественных певиц, которая сегодня отмечает 60-летие, очень тщательно выстроила целый набор легенд о собственной жизни. Но никто уже и не пытается выяснить, где правда, а где вымысел, ведь главное — это ее музыка. Должна стать звездой: амбиции Жанны в начале путиОна появилась в Москве внезапно, в начале 1980-х, и уже тогда прекрасно понимала: у нее есть талант, совершенно необычный голос — острый, тонкий, незабываемый тембр. И она обязана стать звездой.Жанна принялась придумывать себе биографию: рассказывала всем, что ее родители — зарубежные дипломаты. В подтверждение показывала паспорт на имя некоего Ивана Андерса. В документ артистка вклеила собственную фотографию, а "Иван" переправила то ли на "Иванну", то ли на "Ивонну".На рок-н-ролльных "сейшенах", которых в те годы в Москве было предостаточно, она познакомилась со многими восходящими звездами. В том числе — с Гариком Сукачевым и Сергеем Галаниным. На одной из таких тусовок ее увидел гитарист Евгений Хавтан, уже успевший поиграть в нескольких коллективах и задумавшийся о собственном. Были музыкальные наработки, собрался практически полный состав — не хватало только вокалиста. Голос Жанны идеально вписался. Так появилась одна из главных московских групп.Первый успех и принудительные работы: рождение "Браво"Их первая магнитофонная запись мгновенно разлетелась по стране. Яркие, бодрые рок-н-ролльные мелодии Хавтана и голос Жанны, стопроцентно узнаваемый, уникальный, звонкий, запоминались слушателям: группа стала набирать популярность. Правда, пока ни о какой официальной карьере речь не шла — концерты были полуподпольными. Однажды на такой "сейшен" пришли сотрудники милиции, и музыканты оказались в отделении. Там-то и выяснилось, что паспорт поддельный, и певицу на полтора года отправили на принудительные работы в Тюменскую область — шутить с главным документом гражданина в СССР было недопустимо.Группа ее дождалась — и началась совсем другая жизнь. "Браво" добилась легального статуса, вступила в Московскую рок-лабораторию и даже понравилась самой Алле Пугачевой. Вышла первая официальная пластинка. Выступали на многочисленных фестивалях, ну а появление в "Музыкальном ринге", одной из главных развлекательных передач того времени, обеспечило группе всенародную славу."Русский альбом": королева андеграунда И тут происходит раскол: Жанна хотела оставаться в андеграунде, ей претило быть "всесоюзной звездой". Певица решила заняться сольной карьерой. Окончив музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, записала, может быть, одну из самых ярких пластинок отечественной рок-музыки — "Русский альбом", продемонстрировавший талант Жанны не только как незаурядной певицы, но и как композитора.Там были как привычные слушателям рок-н-роллы, так и куда более сложные и даже философские вещи, такие как "Прикосновение к Есенину" или великолепная, драматичная "Звезда". Казалось, дальнейший успех обеспечен — но Агузарова снова совершает неожиданный шаг. Американская мечта: провал в США и возвращение в РоссиюОна отправляется в США, где, казалось, есть путь на вершину международного музыкального Олимпа. Однако с американским рынком не сложилось, и в середине 1990-х Жанна возвращается в Россию. Иногда принимает участие в юбилейных концертах "Браво". С группой и Евгением Хавтаном певица не теряла связи, но повторяться ей было неинтересно, поэтому о воссоединении речи не шло.Всенародная, но не народная: уникальная Жанна АгузароваИнтервью, которые Агузарова редко давала, закрепили за ней репутацию королевы эпатажа — она рассуждала то о космосе, то о сакральном значении собственного творчества. И порой было непонятно, где певица откровенно издевается над интервьюером, а где говорит чистую правду. При этом ее абсолютно устраивал статус андеграундной певицы: клубная аудитория, исправно приходящая на концерты, искренне восхищающаяся ею, была именно тем, что нужно.Выпустила она эти песни только в 2020-м, объединив в альбом "Королева Сансета". И, судя по всему, такая неспешность и нежелание быть как все присущи ей до сих пор.Она все еще создает собственный мир — как личность и как музыкант — в который, по сути, нет входа никому, кроме нее самой. Ей комфортно в этой вселенной. А что по этому поводу думают другие, Агузарову, похоже, ничуть не волнует.

https://ria.ru/20220606/aguzarova-1793401362.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

евгений хавтан, гарик сукачев, сергей галанин, браво, жанна агузарова, музыка, интервью - культура