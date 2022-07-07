https://ria.ru/20220707/aeroport-1800847043.html

Из-за тумана в Новосибирске задержали вылет девяти авиарейсов

Из-за тумана в Новосибирске задержали вылет девяти авиарейсов - РИА Новости, 07.07.2022

Из-за тумана в Новосибирске задержали вылет девяти авиарейсов

Густой туман в Новосибирске утром в четверг стал причиной задержки вылета из аэропорта "Толмачево" девяти авиарейсов, а восемь прибывающих самолетов направили... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:11

2022-07-07T09:11

2022-07-07T10:13

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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Густой туман в Новосибирске утром в четверг стал причиной задержки вылета из аэропорта "Толмачево" девяти авиарейсов, а восемь прибывающих самолетов направили на аэродромы Красноярска и Барнаула, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура."Ввиду неблагоприятных метеоусловий в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина произошла задержка вылета девяти рейсов, восемь воздушных судов направлены на запасные аэродромы в Красноярск и Барнаул", - говорится в сообщении.В этой связи Новосибирская транспортная прокуратура в аэропорту организовала выездной прием граждан и проверку исполнения перевозчиками законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса."В настоящее время работа аэропорта приведена в штатный режим", - добавили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20220630/aviakompaniya-1799204301.html

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, новосибирская область, новосибирск, красноярск, новости - туризм