https://ria.ru/20220707/aeroport-1800847043.html
Из-за тумана в Новосибирске задержали вылет девяти авиарейсов
Из-за тумана в Новосибирске задержали вылет девяти авиарейсов - РИА Новости, 07.07.2022
Из-за тумана в Новосибирске задержали вылет девяти авиарейсов
Густой туман в Новосибирске утром в четверг стал причиной задержки вылета из аэропорта "Толмачево" девяти авиарейсов, а восемь прибывающих самолетов направили... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:11
2022-07-07T09:11
2022-07-07T10:13
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Густой туман в Новосибирске утром в четверг стал причиной задержки вылета из аэропорта "Толмачево" девяти авиарейсов, а восемь прибывающих самолетов направили на аэродромы Красноярска и Барнаула, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура."Ввиду неблагоприятных метеоусловий в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина произошла задержка вылета девяти рейсов, восемь воздушных судов направлены на запасные аэродромы в Красноярск и Барнаул", - говорится в сообщении.В этой связи Новосибирская транспортная прокуратура в аэропорту организовала выездной прием граждан и проверку исполнения перевозчиками законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса."В настоящее время работа аэропорта приведена в штатный режим", - добавили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20220630/aviakompaniya-1799204301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, происшествия, новосибирская область, новосибирск, красноярск, новости - туризм
09:11 07.07.2022 (обновлено: 10:13 07.07.2022)
Из-за тумана в Новосибирске задержали вылет девяти авиарейсов
Из-за тумана в Новосибирске задержали вылет девяти рейсов из "Толмачево"
НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Густой туман в Новосибирске утром в четверг стал причиной задержки вылета из аэропорта "Толмачево" девяти авиарейсов, а восемь прибывающих самолетов направили на аэродромы Красноярска и Барнаула, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Ввиду неблагоприятных метеоусловий в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина произошла задержка вылета девяти рейсов, восемь воздушных судов направлены на запасные аэродромы в Красноярск
и Барнаул", - говорится в сообщении.
В этой связи Новосибирская транспортная прокуратура в аэропорту организовала выездной прием граждан и проверку исполнения перевозчиками законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса.
"В настоящее время работа аэропорта приведена в штатный режим", - добавили в надзорном ведомстве.