https://ria.ru/20220707/aeratsiya-1801076116.html
Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе
Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе - РИА Новости, 07.07.2022
Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе
Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе, благодаря ей охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:32
2022-07-07T13:32
2022-07-07T21:02
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе, благодаря ей охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Пока на смену жаре не пришли дожди, помогаем городу остудиться. В 11.00 провели аэрацию. Благодаря ей охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта. Если погода не изменится, цикл работ повторим в 13.00", - говорится в сообщении.Отмечается, что в жаркие дни круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В ночные часы – полив цветников.
https://ria.ru/20220707/zhara-1800853891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы