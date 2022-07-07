https://ria.ru/20220707/aeratsiya-1801076116.html

Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе

Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе - РИА Новости, 07.07.2022

Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе

Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе, благодаря ей охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:32

2022-07-07T13:32

2022-07-07T21:02

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе, благодаря ей охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Пока на смену жаре не пришли дожди, помогаем городу остудиться. В 11.00 провели аэрацию. Благодаря ей охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта. Если погода не изменится, цикл работ повторим в 13.00", - говорится в сообщении.Отмечается, что в жаркие дни круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В ночные часы – полив цветников.

https://ria.ru/20220707/zhara-1800853891.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы