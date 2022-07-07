Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220707/aeratsiya-1801076116.html
Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе
Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе - РИА Новости, 07.07.2022
Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе
Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе, благодаря ей охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:32
2022-07-07T21:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798746074_0:334:3040:2044_1920x0_80_0_0_66336dc72b5cc6a98fe1a67939f77f5f.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе, благодаря ей охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Пока на смену жаре не пришли дожди, помогаем городу остудиться. В 11.00 провели аэрацию. Благодаря ей охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта. Если погода не изменится, цикл работ повторим в 13.00", - говорится в сообщении.Отмечается, что в жаркие дни круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В ночные часы – полив цветников.
https://ria.ru/20220707/zhara-1800853891.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798746074_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_76fd0316e80538a5b6bca0a10f048db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
13:32 07.07.2022 (обновлено: 21:02 07.07.2022)
 

Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобиль коммунальной службы проводит аэрацию воздуха в Москве
Автомобиль коммунальной службы проводит аэрацию воздуха в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы проводят аэрацию из-за жары в городе, благодаря ей охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Пока на смену жаре не пришли дожди, помогаем городу остудиться. В 11.00 провели аэрацию. Благодаря ей охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта. Если погода не изменится, цикл работ повторим в 13.00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в жаркие дни круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В ночные часы – полив цветников.
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 09:57Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала