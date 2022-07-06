https://ria.ru/20220706/zoloto-1800642828.html
Глава Евросовета уведомил ЕП о возможных санкциях G7 против золота России
Глава Евросовета уведомил ЕП о возможных санкциях G7 против золота России - РИА Новости, 06.07.2022
Глава Евросовета уведомил ЕП о возможных санкциях G7 против золота России
Глава Евросовета Шарль Мишель уведомил депутатов Европейского парламента о возможных санкциях партнеров по G7 против российского золота. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:23
2022-07-06T12:23
2022-07-06T12:55
золото
россия
шарль мишель
g7
санкции в отношении россии
санкции
в мире
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель уведомил депутатов Европейского парламента о возможных санкциях партнеров по G7 против российского золота."Мы продолжаем работу над санкциями. Чтобы убедиться, что все наши принятые санкции реализованы и, по возможности, предупредить их обход. В тесной координации с партнерами по G7 мы вместе работали несколько дней назад в Германии, чтобы предусмотреть санкции против золота", - сообщил он.США запретили ввоз в страну российского золота, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). А до того и все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
https://ria.ru/20220705/zoloto-1800245968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, россия, шарль мишель, g7, санкции в отношении россии, санкции, в мире, евросовет, европейский совет, европарламент
12:23 06.07.2022 (обновлено: 12:55 06.07.2022)
Глава Евросовета уведомил ЕП о возможных санкциях G7 против золота России
Глава Евросовета Мишель уведомил ЕП о возможных санкциях G7 против российского золота