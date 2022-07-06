Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета уведомил ЕП о возможных санкциях G7 против золота России - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/zoloto-1800642828.html
Глава Евросовета уведомил ЕП о возможных санкциях G7 против золота России
Глава Евросовета уведомил ЕП о возможных санкциях G7 против золота России - РИА Новости, 06.07.2022
Глава Евросовета уведомил ЕП о возможных санкциях G7 против золота России
Глава Евросовета Шарль Мишель уведомил депутатов Европейского парламента о возможных санкциях партнеров по G7 против российского золота. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:23
2022-07-06T12:55
золото
россия
шарль мишель
g7
санкции в отношении россии
санкции
в мире
евросовет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777270483_0:45:3376:1944_1920x0_80_0_0_41378bdf54c6a4fd7f9403d1873a3287.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель уведомил депутатов Европейского парламента о возможных санкциях партнеров по G7 против российского золота."Мы продолжаем работу над санкциями. Чтобы убедиться, что все наши принятые санкции реализованы и, по возможности, предупредить их обход. В тесной координации с партнерами по G7 мы вместе работали несколько дней назад в Германии, чтобы предусмотреть санкции против золота", - сообщил он.США запретили ввоз в страну российского золота, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). А до того и все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
https://ria.ru/20220705/zoloto-1800245968.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777270483_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_9ed7587687b128a7d32fe64f8fa84e33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
золото, россия, шарль мишель, g7, санкции в отношении россии, санкции, в мире, евросовет, европейский совет, европарламент
12:23 06.07.2022 (обновлено: 12:55 06.07.2022)
 
Глава Евросовета уведомил ЕП о возможных санкциях G7 против золота России

Глава Евросовета Мишель уведомил ЕП о возможных санкциях G7 против российского золота

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркировка слитка золота высшей пробы
Маркировка слитка золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Маркировка слитка золота высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель уведомил депутатов Европейского парламента о возможных санкциях партнеров по G7 против российского золота.
"Мы продолжаем работу над санкциями. Чтобы убедиться, что все наши принятые санкции реализованы и, по возможности, предупредить их обход. В тесной координации с партнерами по G7 мы вместе работали несколько дней назад в Германии, чтобы предусмотреть санкции против золота", - сообщил он.
США запретили ввоз в страну российского золота, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). А до того и все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
Маркировка слитка золота - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 06:06
Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота
 
ЗолотоРоссияШарль МишельG7Санкции в отношении РоссииСанкцииВ миреЕвросоветЕвропейский советЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала