https://ria.ru/20220706/zhivotnye-1800781255.html

В Госдуму внесли законопроект о запрете умерщвления здоровых животных

В Госдуму внесли законопроект о запрете умерщвления здоровых животных - РИА Новости, 06.07.2022

В Госдуму внесли законопроект о запрете умерщвления здоровых животных

В Госдуму внесли законопроект о запрете умерщвления в приютах животных, если у них нет травм, неизлечимых заболеваний, агрессии или бешенства, соответствующий... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:36

2022-07-06T18:36

2022-07-06T18:47

общество

животные

госдума рф

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете умерщвления в приютах животных, если у них нет травм, неизлечимых заболеваний, агрессии или бешенства, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Также в список исключений входят "неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью", "проявление немотивированной агрессивности", "проявления клинических признаков бешенства".Кроме того, проектом устанавливается, что процедура умерщвления может проводиться только специалистом в области ветеринарии "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".Согласно пояснительной записке к проекту, механизмом реализации ответственного обращения с животными должна быть регистрация домашних животных. "Граждане обязаны нести ответственность за судьбу животного. Отсутствие обязательной регистрации домашних животных и административной ответственности противоречит основным принципам обращения с животными - воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным", — отмечается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20220706/selkhozzemli-1800710215.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, животные, госдума рф