https://ria.ru/20220706/zhivotnye-1800781255.html
В Госдуму внесли законопроект о запрете умерщвления здоровых животных
В Госдуму внесли законопроект о запрете умерщвления здоровых животных - РИА Новости, 06.07.2022
В Госдуму внесли законопроект о запрете умерщвления здоровых животных
В Госдуму внесли законопроект о запрете умерщвления в приютах животных, если у них нет травм, неизлечимых заболеваний, агрессии или бешенства, соответствующий... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:36
2022-07-06T18:36
2022-07-06T18:47
общество
животные
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете умерщвления в приютах животных, если у них нет травм, неизлечимых заболеваний, агрессии или бешенства, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Также в список исключений входят "неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью", "проявление немотивированной агрессивности", "проявления клинических признаков бешенства".Кроме того, проектом устанавливается, что процедура умерщвления может проводиться только специалистом в области ветеринарии "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".Согласно пояснительной записке к проекту, механизмом реализации ответственного обращения с животными должна быть регистрация домашних животных. "Граждане обязаны нести ответственность за судьбу животного. Отсутствие обязательной регистрации домашних животных и административной ответственности противоречит основным принципам обращения с животными - воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным", — отмечается в пояснительной записке к проекту.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, животные, госдума рф
18:36 06.07.2022 (обновлено: 18:47 06.07.2022)
В Госдуму внесли законопроект о запрете умерщвления здоровых животных
В ГД внесли проект о запрете умерщвления в приютах животных, если у них нет заболеваний
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
В Госдуму
внесли законопроект о запрете умерщвления в приютах животных, если у них нет травм, неизлечимых заболеваний, агрессии или бешенства, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Животных, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением случаев: 1) необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного", - сообщается в тексте законопроекта.
Также в список исключений входят "неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью", "проявление немотивированной агрессивности", "проявления клинических признаков бешенства".
Кроме того, проектом устанавливается, что процедура умерщвления может проводиться только специалистом в области ветеринарии "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".
Согласно пояснительной записке к проекту, механизмом реализации ответственного обращения с животными должна быть регистрация домашних животных. "Граждане обязаны нести ответственность за судьбу животного. Отсутствие обязательной регистрации домашних животных и административной ответственности противоречит основным принципам обращения с животными - воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным", — отмечается в пояснительной записке к проекту.