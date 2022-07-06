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Верховный суд поддержал AliExpress в споре с владельцем прав на "Ждуна" - РИА Новости, 06.07.2022
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Верховный суд поддержал AliExpress в споре с владельцем прав на "Ждуна"
Верховный суд поддержал AliExpress в споре с владельцем прав на "Ждуна" - РИА Новости, 06.07.2022
Верховный суд поддержал AliExpress в споре с владельцем прав на "Ждуна"
Верховный суд России согласился с тремя нижестоящими инстанциями, отказавшими компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельцу прав на произведение с условным РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:49
2022-07-06T19:49
aliexpress
россия
китай
в мире
верховный суд рф
происшествия
бренды
alibaba group
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Верховный суд России согласился с тремя нижестоящими инстанциями, отказавшими компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельцу прав на произведение с условным наименованием "Ждун", во взыскании 5,2 миллиона рублей с компаний, контролирующих российский сегмент крупнейшего китайского интернет-ретейлера AliExpress.Как следует из опубликованного в среду определения суда, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова отклонила кассационную жалобу истца, просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.CD Land в 2021 году обнаружила мягкую игрушку "Ждун" на сайте aliexpress.ru. Ответчикам – ООО "Алибаба.Ком (Ру)", российскому представительству Alibaba Group, и его учредителю сингапурской Aliexpress Russia Holding – были направлены претензии с требованием прекратить продажу и выплатить компенсацию. По словам директора по маркетингу CD Land Group Ирины Мелеховой, "отсутствие какой-либо реакции" – ни в виде ответа на претензию, ни в виде прекращения продажи контрафакта – побудило правообладателя обратиться в суд.Арбитражный суд Москвы в августе 2021 года признал компанию "Алибаба.Ком (Ру)" ненадлежащим ответчиком, так как она не является владельцем маркетплейса AliExpress, а владеет на нем лишь магазином Tmall, который "Ждунов" не продавал. Спорные товары были размещены на страницах четырех других магазинов.Как установил суд, владельцем маркетплейса является второй ответчик – сингапурская Aliexpress Russia Holding, совместное предприятие китайской группы Alibaba и российских компаний. Но при этом его функции ограничиваются предоставлением технической возможности продавцам предлагать товар к продаже. Суд пришел к выводу, что у сингапурской компании нет возможности самостоятельно отслеживать нарушение прав, так как на маркетплейсе размещено более 139,2 миллиона уникальных товарных единиц, размещают объявления более 225 тысяч продавцов из Китая и других стран, в том числе 45 тысяч – из России. Суд также учел, что, получив от CD Land конкретные ссылки на контрафактные товары, ответчик доступ к ним заблокировал. Отказ в иске затем поддержали апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам.Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Alibaba Group, "Мегафон", Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций в октябре 2019 года создали совместное предприятие в России и СНГ – "AliExpress Россия".
https://ria.ru/20220603/enot-1792902690.html
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aliexpress, россия, китай, в мире, верховный суд рф, происшествия, бренды, alibaba group
19:49 06.07.2022
 
Верховный суд поддержал AliExpress в споре с владельцем прав на "Ждуна"

Верховный суд поддержал AliExpress в споре с владельцем прав на "Ждуна" из-за игрушки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек в костюме "Ждуна"
Человек в костюме Ждуна - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Человек в костюме "Ждуна". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Верховный суд России согласился с тремя нижестоящими инстанциями, отказавшими компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельцу прав на произведение с условным наименованием "Ждун", во взыскании 5,2 миллиона рублей с компаний, контролирующих российский сегмент крупнейшего китайского интернет-ретейлера AliExpress.
Как следует из опубликованного в среду определения суда, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова отклонила кассационную жалобу истца, просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.
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3 июня, 14:29
Компания из США проиграла в России суд по Крошке Еноту
CD Land в 2021 году обнаружила мягкую игрушку "Ждун" на сайте aliexpress.ru. Ответчикам – ООО "Алибаба.Ком (Ру)", российскому представительству Alibaba Group, и его учредителю сингапурской Aliexpress Russia Holding – были направлены претензии с требованием прекратить продажу и выплатить компенсацию. По словам директора по маркетингу CD Land Group Ирины Мелеховой, "отсутствие какой-либо реакции" – ни в виде ответа на претензию, ни в виде прекращения продажи контрафакта – побудило правообладателя обратиться в суд.
Арбитражный суд Москвы в августе 2021 года признал компанию "Алибаба.Ком (Ру)" ненадлежащим ответчиком, так как она не является владельцем маркетплейса AliExpress, а владеет на нем лишь магазином Tmall, который "Ждунов" не продавал. Спорные товары были размещены на страницах четырех других магазинов.
Баннер магазина Ikea в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 19:23
Дизайнер, потребовавший от IKEA квадриллион рублей, отозвал иск
Как установил суд, владельцем маркетплейса является второй ответчик – сингапурская Aliexpress Russia Holding, совместное предприятие китайской группы Alibaba и российских компаний. Но при этом его функции ограничиваются предоставлением технической возможности продавцам предлагать товар к продаже. Суд пришел к выводу, что у сингапурской компании нет возможности самостоятельно отслеживать нарушение прав, так как на маркетплейсе размещено более 139,2 миллиона уникальных товарных единиц, размещают объявления более 225 тысяч продавцов из Китая и других стран, в том числе 45 тысяч – из России. Суд также учел, что, получив от CD Land конкретные ссылки на контрафактные товары, ответчик доступ к ним заблокировал. Отказ в иске затем поддержали апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам.
Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Alibaba Group, "Мегафон", Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций в октябре 2019 года создали совместное предприятие в России и СНГ – "AliExpress Россия".
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 18:44
Петербурженку оштрафовали за развешивание игрушек с антивоенными лозунгами
 
AliExpressРоссияКитайВ миреВерховный суд РФПроисшествияБрендыAlibaba Group
 
 
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