https://ria.ru/20220706/zhdun-1800794960.html

Верховный суд поддержал AliExpress в споре с владельцем прав на "Ждуна"

Верховный суд поддержал AliExpress в споре с владельцем прав на "Ждуна" - РИА Новости, 06.07.2022

Верховный суд поддержал AliExpress в споре с владельцем прав на "Ждуна"

Верховный суд России согласился с тремя нижестоящими инстанциями, отказавшими компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельцу прав на произведение с условным РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:49

2022-07-06T19:49

2022-07-06T19:49

aliexpress

россия

китай

в мире

верховный суд рф

происшествия

бренды

alibaba group

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Верховный суд России согласился с тремя нижестоящими инстанциями, отказавшими компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельцу прав на произведение с условным наименованием "Ждун", во взыскании 5,2 миллиона рублей с компаний, контролирующих российский сегмент крупнейшего китайского интернет-ретейлера AliExpress.Как следует из опубликованного в среду определения суда, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова отклонила кассационную жалобу истца, просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.CD Land в 2021 году обнаружила мягкую игрушку "Ждун" на сайте aliexpress.ru. Ответчикам – ООО "Алибаба.Ком (Ру)", российскому представительству Alibaba Group, и его учредителю сингапурской Aliexpress Russia Holding – были направлены претензии с требованием прекратить продажу и выплатить компенсацию. По словам директора по маркетингу CD Land Group Ирины Мелеховой, "отсутствие какой-либо реакции" – ни в виде ответа на претензию, ни в виде прекращения продажи контрафакта – побудило правообладателя обратиться в суд.Арбитражный суд Москвы в августе 2021 года признал компанию "Алибаба.Ком (Ру)" ненадлежащим ответчиком, так как она не является владельцем маркетплейса AliExpress, а владеет на нем лишь магазином Tmall, который "Ждунов" не продавал. Спорные товары были размещены на страницах четырех других магазинов.Как установил суд, владельцем маркетплейса является второй ответчик – сингапурская Aliexpress Russia Holding, совместное предприятие китайской группы Alibaba и российских компаний. Но при этом его функции ограничиваются предоставлением технической возможности продавцам предлагать товар к продаже. Суд пришел к выводу, что у сингапурской компании нет возможности самостоятельно отслеживать нарушение прав, так как на маркетплейсе размещено более 139,2 миллиона уникальных товарных единиц, размещают объявления более 225 тысяч продавцов из Китая и других стран, в том числе 45 тысяч – из России. Суд также учел, что, получив от CD Land конкретные ссылки на контрафактные товары, ответчик доступ к ним заблокировал. Отказ в иске затем поддержали апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам.Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Alibaba Group, "Мегафон", Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций в октябре 2019 года создали совместное предприятие в России и СНГ – "AliExpress Россия".

https://ria.ru/20220603/enot-1792902690.html

https://ria.ru/20220427/isk-1785822533.html

https://ria.ru/20220412/shtraf-1783184561.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

aliexpress, россия, китай, в мире, верховный суд рф, происшествия, бренды, alibaba group