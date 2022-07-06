17:26 06.07.2022 (обновлено: 17:29 06.07.2022)
В Турции допустили визит российской делегации по зерновому вопросу
Минобороны Турции допустило визит делегации из России для обсуждения зерновой проблемы
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Делегация России может посетить Турцию для обсуждения зернового вопроса, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
"Да, возможен и наш повторный визит в Россию и визит наших российских партнёров сюда",- заявил Акар журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли визит российской военной делегации в Анкару или турецкой в Москву.
По его словам, Анкара старается добиться скорого результата по этому вопросу.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.