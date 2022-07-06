https://ria.ru/20220706/zerno-1800754657.html

В Турции допустили визит российской делегации по зерновому вопросу

В Турции допустили визит российской делегации по зерновому вопросу - РИА Новости, 06.07.2022

В Турции допустили визит российской делегации по зерновому вопросу

Делегация России может посетить Турцию для обсуждения зернового вопроса, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:26

2022-07-06T17:26

2022-07-06T17:29

россия

турция

цены на нефть

мевлют чавушоглу

владимир путин

украина

оон

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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Делегация России может посетить Турцию для обсуждения зернового вопроса, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."Да, возможен и наш повторный визит в Россию и визит наших российских партнёров сюда",- заявил Акар журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли визит российской военной делегации в Анкару или турецкой в Москву.По его словам, Анкара старается добиться скорого результата по этому вопросу.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220705/zerno-1800521085.html

https://ria.ru/20220705/zerno-1800329518.html

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россия, турция, цены на нефть, мевлют чавушоглу, владимир путин, украина, оон