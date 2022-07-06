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В Турции допустили визит российской делегации по зерновому вопросу - РИА Новости, 06.07.2022
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В Турции допустили визит российской делегации по зерновому вопросу
В Турции допустили визит российской делегации по зерновому вопросу - РИА Новости, 06.07.2022
В Турции допустили визит российской делегации по зерновому вопросу
Делегация России может посетить Турцию для обсуждения зернового вопроса, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:26
2022-07-06T17:29
россия
турция
цены на нефть
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Делегация России может посетить Турцию для обсуждения зернового вопроса, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."Да, возможен и наш повторный визит в Россию и визит наших российских партнёров сюда",- заявил Акар журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли визит российской военной делегации в Анкару или турецкой в Москву.По его словам, Анкара старается добиться скорого результата по этому вопросу.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220705/zerno-1800521085.html
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россия, турция, цены на нефть, мевлют чавушоглу, владимир путин, украина, оон
17:26 06.07.2022 (обновлено: 17:29 06.07.2022)
 
В Турции допустили визит российской делегации по зерновому вопросу

Минобороны Турции допустило визит делегации из России для обсуждения зерновой проблемы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Делегация России может посетить Турцию для обсуждения зернового вопроса, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
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"Да, возможен и наш повторный визит в Россию и визит наших российских партнёров сюда",- заявил Акар журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли визит российской военной делегации в Анкару или турецкой в Москву.
По его словам, Анкара старается добиться скорого результата по этому вопросу.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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РоссияТурцияЦены на нефтьМевлют ЧавушоглуВладимир ПутинУкраинаООН
 
 
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