https://ria.ru/20220706/zerno-1800636829.html

Путин проведет встречу с главой Объединенной зерновой компании

Путин проведет встречу с главой Объединенной зерновой компании - РИА Новости, 06.07.2022

Путин проведет встречу с главой Объединенной зерновой компании

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с генеральным директором Объединенной зерновой компании (ОЗК) Дмитрием Сергеевым, в графике также... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:05

2022-07-06T12:05

2022-07-06T12:05

россия

владимир путин

политика

объединенная зерновая компания

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с генеральным директором Объединенной зерновой компании (ОЗК) Дмитрием Сергеевым, в графике также запланированы международные телефонные разговоры, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня Путин будет заниматься вопросами зерна, он встретится с руководителем ОЗК Дмитрием Сергеевым. Чрезвычайно важная компания, особенно в нынешней ситуации, когда наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, нуждающимся в нем, в силу тех незаконных санкций, ограничений, которые применяют страны ЕС, в первую очередь", - сказал Песков.Он отметил, что все эти вопросы как раз будут обсуждаться с Сергеевым, также обсудят работу компании внутри страны и за рубежом.Песков добавил, что в графике президента есть и несколько международных телефонных разговоров.

https://ria.ru/20220705/tseny-1800547123.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика, объединенная зерновая компания, дмитрий песков