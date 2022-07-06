https://ria.ru/20220706/zerno-1800636829.html
Путин проведет встречу с главой Объединенной зерновой компании
Путин проведет встречу с главой Объединенной зерновой компании - РИА Новости, 06.07.2022
Путин проведет встречу с главой Объединенной зерновой компании
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с генеральным директором Объединенной зерновой компании (ОЗК) Дмитрием Сергеевым, в графике также... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:05
2022-07-06T12:05
2022-07-06T12:05
россия
владимир путин
политика
объединенная зерновая компания
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с генеральным директором Объединенной зерновой компании (ОЗК) Дмитрием Сергеевым, в графике также запланированы международные телефонные разговоры, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня Путин будет заниматься вопросами зерна, он встретится с руководителем ОЗК Дмитрием Сергеевым. Чрезвычайно важная компания, особенно в нынешней ситуации, когда наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, нуждающимся в нем, в силу тех незаконных санкций, ограничений, которые применяют страны ЕС, в первую очередь", - сказал Песков.Он отметил, что все эти вопросы как раз будут обсуждаться с Сергеевым, также обсудят работу компании внутри страны и за рубежом.Песков добавил, что в графике президента есть и несколько международных телефонных разговоров.
https://ria.ru/20220705/tseny-1800547123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, объединенная зерновая компания, дмитрий песков
Путин проведет встречу с главой Объединенной зерновой компании
Президент Путин в среду обсудит тему зерна с главой ОЗК Сергеевым