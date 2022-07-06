https://ria.ru/20220706/zelenskiy-1800789589.html

Зеленский признался, что уже не рассчитывает получить западную авиацию

Зеленский признался, что уже не рассчитывает получить западную авиацию - РИА Новости, 06.07.2022

Зеленский признался, что уже не рассчитывает получить западную авиацию

Владимир Зеленский заявил, что уже не рассчитывает получить авиацию, но еще ожидает мощные системы противовоздушной обороны. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:24

2022-07-06T19:24

2022-07-06T20:15

в мире

украина

ирландия

киевская область

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что уже не рассчитывает получить авиацию, но еще ожидает мощные системы противовоздушной обороны.Ранее в среду ирландский телеканал RTE сообщил, что премьер Ирландии Михол Мартин прибыл на Украину, где посетил населенный пункт Бородянка в Киевской области."Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с Мартином.

https://ria.ru/20220706/konflikt-1800674076.html

украина

ирландия

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в мире, украина, ирландия, киевская область