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Председатель Сената Франции встретится в Киеве с Зеленским - РИА Новости, 06.07.2022
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Председатель Сената Франции встретится в Киеве с Зеленским
Председатель Сената Франции встретится в Киеве с Зеленским - РИА Новости, 06.07.2022
Председатель Сената Франции встретится в Киеве с Зеленским
Председатель Сената Франции Жерар Ларше в пятницу и субботу совершит поездку на Украину, где проведет встречу с Владимиром Зеленским, передает France Info со... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:17
2022-07-06T18:17
жерар ларше
в мире
руслан стефанчук
киев
верховная рада украины
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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Председатель Сената Франции Жерар Ларше в пятницу и субботу совершит поездку на Украину, где проведет встречу с Владимиром Зеленским, передает France Info со ссылкой на окружение политика.Отмечается, что Ларше в ходе поездки в Киев встретится с Зеленским, выступит в Верховной Раде и проведет обмен мнениями с ее главой Русланом Стефанчуком. Он также намерен посетить пригород Киева, пострадавший от военных действий.В июне глава французского Сената Жерар Ларше заявлял, что отправится в Киев "в ближайшее время" по приглашению Стефанчука.
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799297805.html
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жерар ларше, в мире, руслан стефанчук, киев, верховная рада украины
18:17 06.07.2022
 
Председатель Сената Франции встретится в Киеве с Зеленским

Председатель Сената Франции Жерар Ларше посетит Украину и встретится с Зеленским

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Председатель Сената Франции Жерар Ларше в пятницу и субботу совершит поездку на Украину, где проведет встречу с Владимиром Зеленским, передает France Info со ссылкой на окружение политика.
Отмечается, что Ларше в ходе поездки в Киев встретится с Зеленским, выступит в Верховной Раде и проведет обмен мнениями с ее главой Русланом Стефанчуком. Он также намерен посетить пригород Киева, пострадавший от военных действий.
В июне глава французского Сената Жерар Ларше заявлял, что отправится в Киев "в ближайшее время" по приглашению Стефанчука.
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Жерар ЛаршеВ миреРуслан СтефанчукКиевВерховная Рада Украины
 
 
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