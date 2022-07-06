https://ria.ru/20220706/zelenskiy-1800774115.html

Председатель Сената Франции встретится в Киеве с Зеленским

Председатель Сената Франции встретится в Киеве с Зеленским - РИА Новости, 06.07.2022

Председатель Сената Франции встретится в Киеве с Зеленским

Председатель Сената Франции Жерар Ларше в пятницу и субботу совершит поездку на Украину, где проведет встречу с Владимиром Зеленским, передает France Info со... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:17

2022-07-06T18:17

2022-07-06T18:17

жерар ларше

в мире

руслан стефанчук

киев

верховная рада украины

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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Председатель Сената Франции Жерар Ларше в пятницу и субботу совершит поездку на Украину, где проведет встречу с Владимиром Зеленским, передает France Info со ссылкой на окружение политика.Отмечается, что Ларше в ходе поездки в Киев встретится с Зеленским, выступит в Верховной Раде и проведет обмен мнениями с ее главой Русланом Стефанчуком. Он также намерен посетить пригород Киева, пострадавший от военных действий.В июне глава французского Сената Жерар Ларше заявлял, что отправится в Киев "в ближайшее время" по приглашению Стефанчука.

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799297805.html

киев

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жерар ларше, в мире, руслан стефанчук, киев, верховная рада украины