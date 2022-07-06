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Запорожские власти заявили об освобождении 73 процентов территории области - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/zaporozhe-1800631747.html
Запорожские власти заявили об освобождении 73 процентов территории области
Запорожские власти заявили об освобождении 73 процентов территории области - РИА Новости, 06.07.2022
Запорожские власти заявили об освобождении 73 процентов территории области
Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что до 73% территории области уже освобождено. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:53
2022-07-06T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что до 73% территории области уже освобождено."Жителей Луганской Народной республики поздравляем с освобождением, уверен, что это будет теперь, как минимум, региональным праздником, с учетом того, что республика, дай бог, войдет в состав России. И это праздник для всех нас. Луганская республика освобождена на 100%, Запорожская область на 72-73%, Донецкая Народная республика чуть-чуть меньше", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live". Он добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения непростая, ее протяженность составляет на данный момент 140 километров.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220706/zaporozhe-1800566233.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр
11:53 06.07.2022
 
Запорожские власти заявили об освобождении 73 процентов территории области

Член Запорожской ВГА Рогов заявил об освобождении 73 процентов территории области

© РИА Новости / Алексей МайшевРоссийский военнослужащий на улице Мелитополя
Российский военнослужащий на улице Мелитополя - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российский военнослужащий на улице Мелитополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что до 73% территории области уже освобождено.
"Жителей Луганской Народной республики поздравляем с освобождением, уверен, что это будет теперь, как минимум, региональным праздником, с учетом того, что республика, дай бог, войдет в состав России. И это праздник для всех нас. Луганская республика освобождена на 100%, Запорожская область на 72-73%, Донецкая Народная республика чуть-чуть меньше", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live". Он добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения непростая, ее протяженность составляет на данный момент 140 километров.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 06:25Специальная военная операция на Украине
В ВГА Запорожья призвали украинцев уезжать на освобожденные территории
 
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