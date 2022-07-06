06:25 06.07.2022 (обновлено: 12:04 06.07.2022)
В ВГА Запорожья призвали украинцев уезжать на освобожденные территории
Член совета ВГА Запорожья Рогов призвал военнообязанных уехать в освобожденные города
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал в своем Telegram-канале мужчин из Запорожья и подконтрольных Киеву территорий области не получать повестки из военкоматов и при появившейся возможности уезжать на освобожденные территории региона.
Ранее украинский генштаб подтвердил наличие законодательного запрета на выезд за пределы места пребывания мужчин призывного возраста без разрешения военкомата в период действия военного положения. В Верховную раду внесли законопроект, уточняющий порядок выезда военнообязанных, призывников и резервистов с места проживания в пределах Украины.
"Дорогие земляки, будьте осторожны! Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию", — написал Рогов.
Глава ВГА региона Евгений Балицкий накануне сообщил, что жители Запорожской области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет. Пятилетний мораторий на мобилизацию на освобожденной части региона связан с ложью украинских ресурсов о "принудительном призыве" людей на фронт, пояснили власти.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там создали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.