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В ВГА Запорожья призвали украинцев уезжать на освобожденные территории - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/zaporozhe-1800566233.html
В ВГА Запорожья призвали украинцев уезжать на освобожденные территории
В ВГА Запорожья призвали украинцев уезжать на освобожденные территории - РИА Новости, 06.07.2022
В ВГА Запорожья призвали украинцев уезжать на освобожденные территории
Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал в своем Telegram-канале мужчин из Запорожья и подконтрольных Киеву... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T06:25
2022-07-06T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
владимир рогов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал в своем Telegram-канале мужчин из Запорожья и подконтрольных Киеву территорий области не получать повестки из военкоматов и при появившейся возможности уезжать на освобожденные территории региона.Ранее украинский генштаб подтвердил наличие законодательного запрета на выезд за пределы места пребывания мужчин призывного возраста без разрешения военкомата в период действия военного положения. В Верховную раду внесли законопроект, уточняющий порядок выезда военнообязанных, призывников и резервистов с места проживания в пределах Украины.Глава ВГА региона Евгений Балицкий накануне сообщил, что жители Запорожской области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет. Пятилетний мораторий на мобилизацию на освобожденной части региона связан с ложью украинских ресурсов о "принудительном призыве" людей на фронт, пояснили власти.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там создали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.
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в мире, запорожская область, украина, владимир рогов, россия
06:25 06.07.2022 (обновлено: 12:04 06.07.2022)
 
В ВГА Запорожья призвали украинцев уезжать на освобожденные территории

Член совета ВГА Запорожья Рогов призвал военнообязанных уехать в освобожденные города

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФонтаны на Площади Победы в Мелитополе
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал в своем Telegram-канале мужчин из Запорожья и подконтрольных Киеву территорий области не получать повестки из военкоматов и при появившейся возможности уезжать на освобожденные территории региона.
Ранее украинский генштаб подтвердил наличие законодательного запрета на выезд за пределы места пребывания мужчин призывного возраста без разрешения военкомата в период действия военного положения. В Верховную раду внесли законопроект, уточняющий порядок выезда военнообязанных, призывников и резервистов с места проживания в пределах Украины.

"Дорогие земляки, будьте осторожны! Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию", — написал Рогов.

Глава ВГА региона Евгений Балицкий накануне сообщил, что жители Запорожской области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет. Пятилетний мораторий на мобилизацию на освобожденной части региона связан с ложью украинских ресурсов о "принудительном призыве" людей на фронт, пояснили власти.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там создали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговРоссия
 
 
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