https://ria.ru/20220706/zaporozhe-1800566233.html

В ВГА Запорожья призвали украинцев уезжать на освобожденные территории

В ВГА Запорожья призвали украинцев уезжать на освобожденные территории - РИА Новости, 06.07.2022

В ВГА Запорожья призвали украинцев уезжать на освобожденные территории

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал в своем Telegram-канале мужчин из Запорожья и подконтрольных Киеву... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T06:25

2022-07-06T06:25

2022-07-06T12:04

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал в своем Telegram-канале мужчин из Запорожья и подконтрольных Киеву территорий области не получать повестки из военкоматов и при появившейся возможности уезжать на освобожденные территории региона.Ранее украинский генштаб подтвердил наличие законодательного запрета на выезд за пределы места пребывания мужчин призывного возраста без разрешения военкомата в период действия военного положения. В Верховную раду внесли законопроект, уточняющий порядок выезда военнообязанных, призывников и резервистов с места проживания в пределах Украины.Глава ВГА региона Евгений Балицкий накануне сообщил, что жители Запорожской области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет. Пятилетний мораторий на мобилизацию на освобожденной части региона связан с ложью украинских ресурсов о "принудительном призыве" людей на фронт, пояснили власти.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там создали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.

https://ria.ru/20220630/zaporozhe-1799299393.html

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в мире, запорожская область, украина, владимир рогов, россия