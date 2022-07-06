https://ria.ru/20220706/zaklyuchennyy-1800684393.html
В Пермском крае задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения
В Пермском крае задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения - РИА Новости, 06.07.2022
В Пермском крае задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения
Задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения в пермском поселке, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:42
2022-07-06T14:42
2022-07-06T14:42
происшествия
соликамский район
пермь
пермский край
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ПЕРМЬ, 6 июл - РИА Новости. Задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения в пермском поселке, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН.Из колонии-поселения в поселке Красный Берег в Соликамском районе сбежал 32-летний заключённый, информировало накануне ведомство. Мужчина занимался ремонтными работами в здании, а потом пропал. Его отсутствие обнаружили 4 июля. В колонию-поселение он был переведен из колонии строгого режима примерно год назад."Сегодня в поселке Сылва (населенный пункт в 30 километрах от Перми – ред.) осужденный был задержан, он возвращен к прежнему месту, где отбывал наказание", — рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220618/retsidivist-1796376829.html
соликамский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, соликамский район, пермь, пермский край, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
В Пермском крае задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения
В поселке Сылва Пермского края задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения