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В Пермском крае задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения - РИА Новости, 06.07.2022
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В Пермском крае задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения
В Пермском крае задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения - РИА Новости, 06.07.2022
В Пермском крае задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения
Задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения в пермском поселке, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:42
2022-07-06T14:42
происшествия
соликамский район
пермь
пермский край
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ПЕРМЬ, 6 июл - РИА Новости. Задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения в пермском поселке, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН.Из колонии-поселения в поселке Красный Берег в Соликамском районе сбежал 32-летний заключённый, информировало накануне ведомство. Мужчина занимался ремонтными работами в здании, а потом пропал. Его отсутствие обнаружили 4 июля. В колонию-поселение он был переведен из колонии строгого режима примерно год назад."Сегодня в поселке Сылва (населенный пункт в 30 километрах от Перми – ред.) осужденный был задержан, он возвращен к прежнему месту, где отбывал наказание", — рассказали в ведомстве.
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соликамский район
пермь
пермский край
россия
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происшествия, соликамский район, пермь, пермский край, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
14:42 06.07.2022
 
В Пермском крае задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения

В поселке Сылва Пермского края задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 6 июл - РИА Новости. Задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения в пермском поселке, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН.
Из колонии-поселения в поселке Красный Берег в Соликамском районе сбежал 32-летний заключённый, информировало накануне ведомство. Мужчина занимался ремонтными работами в здании, а потом пропал. Его отсутствие обнаружили 4 июля. В колонию-поселение он был переведен из колонии строгого режима примерно год назад.
"Сегодня в поселке Сылва (населенный пункт в 30 километрах от Перми – ред.) осужденный был задержан, он возвращен к прежнему месту, где отбывал наказание", — рассказали в ведомстве.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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ПроисшествияСоликамский районПермьПермский крайРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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