https://ria.ru/20220706/zaklyuchennyy-1800684393.html

В Пермском крае задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения

В Пермском крае задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения - РИА Новости, 06.07.2022

В Пермском крае задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения

Задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения в пермском поселке, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:42

2022-07-06T14:42

2022-07-06T14:42

происшествия

соликамский район

пермь

пермский край

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ПЕРМЬ, 6 июл - РИА Новости. Задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения в пермском поселке, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН.Из колонии-поселения в поселке Красный Берег в Соликамском районе сбежал 32-летний заключённый, информировало накануне ведомство. Мужчина занимался ремонтными работами в здании, а потом пропал. Его отсутствие обнаружили 4 июля. В колонию-поселение он был переведен из колонии строгого режима примерно год назад."Сегодня в поселке Сылва (населенный пункт в 30 километрах от Перми – ред.) осужденный был задержан, он возвращен к прежнему месту, где отбывал наказание", — рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220618/retsidivist-1796376829.html

соликамский район

пермь

пермский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, соликамский район, пермь, пермский край, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)