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В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из окна дома
В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из окна дома - РИА Новости, 06.07.2022
В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из окна дома
Задержан мужчина, стрелявший из автомата из окна дома в подмосковной Апрелевке, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:25
2022-07-06T13:25
2022-07-06T13:46
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
апрелевка
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Задержан мужчина, стрелявший из автомата из окна дома в подмосковной Апрелевке, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова."Поступило сообщение о том, что из окна одного из многоэтажных домов на улице Дубки в городе Апрелевка мужчина стреляет из предмета, схожего с автоматическим оружием... Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ", - сказала Петрова.Она добавила, что мужчина 1978 года рождения задержан и доставлен в отдел полиции, в результате инцидента никто не пострадал.По словам Петровой, предварительно, стреляли из охолощенного автоматического оружия, оно изъято.
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россия
московская область (подмосковье)
апрелевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), происшествия, апрелевка, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:25 06.07.2022 (обновлено: 13:46 06.07.2022)
В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из окна дома
В подмосковной Апрелевке задержали мужчину, стрелявшего из окна жилого дома