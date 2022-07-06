https://ria.ru/20220706/zaderzhanie-1800661341.html

В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из окна дома

В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из окна дома - РИА Новости, 06.07.2022

В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из окна дома

Задержан мужчина, стрелявший из автомата из окна дома в подмосковной Апрелевке, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:25

2022-07-06T13:25

2022-07-06T13:46

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

апрелевка

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Задержан мужчина, стрелявший из автомата из окна дома в подмосковной Апрелевке, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова."Поступило сообщение о том, что из окна одного из многоэтажных домов на улице Дубки в городе Апрелевка мужчина стреляет из предмета, схожего с автоматическим оружием... Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ", - сказала Петрова.Она добавила, что мужчина 1978 года рождения задержан и доставлен в отдел полиции, в результате инцидента никто не пострадал.По словам Петровой, предварительно, стреляли из охолощенного автоматического оружия, оно изъято.

https://ria.ru/20220628/arest-1798818150.html

россия

московская область (подмосковье)

апрелевка

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, московская область (подмосковье), происшествия, апрелевка, министерство внутренних дел рф (мвд россии)