Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из окна дома - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/zaderzhanie-1800661341.html
В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из окна дома
В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из окна дома - РИА Новости, 06.07.2022
В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из окна дома
Задержан мужчина, стрелявший из автомата из окна дома в подмосковной Апрелевке, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:25
2022-07-06T13:46
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
апрелевка
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Задержан мужчина, стрелявший из автомата из окна дома в подмосковной Апрелевке, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова."Поступило сообщение о том, что из окна одного из многоэтажных домов на улице Дубки в городе Апрелевка мужчина стреляет из предмета, схожего с автоматическим оружием... Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ", - сказала Петрова.Она добавила, что мужчина 1978 года рождения задержан и доставлен в отдел полиции, в результате инцидента никто не пострадал.По словам Петровой, предварительно, стреляли из охолощенного автоматического оружия, оно изъято.
https://ria.ru/20220628/arest-1798818150.html
россия
московская область (подмосковье)
апрелевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), происшествия, апрелевка, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:25 06.07.2022 (обновлено: 13:46 06.07.2022)
 
В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из окна дома

В подмосковной Апрелевке задержали мужчину, стрелявшего из окна жилого дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Задержан мужчина, стрелявший из автомата из окна дома в подмосковной Апрелевке, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"Поступило сообщение о том, что из окна одного из многоэтажных домов на улице Дубки в городе Апрелевка мужчина стреляет из предмета, схожего с автоматическим оружием... Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ", - сказала Петрова.
Она добавила, что мужчина 1978 года рождения задержан и доставлен в отдел полиции, в результате инцидента никто не пострадал.
По словам Петровой, предварительно, стреляли из охолощенного автоматического оружия, оно изъято.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 17:48
В Петербурге суд арестовал мужчину, ранившего ракетницей прохожую
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияАпрелевкаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала