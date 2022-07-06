https://ria.ru/20220706/yuan-1800607755.html

Торги юанем на Мосбирже превысили объем по евро

Торги юанем на Мосбирже превысили объем по евро - РИА Новости, 06.07.2022

Торги юанем на Мосбирже превысили объем по евро

Торги юанем на Мосбирже набирают обороты: во вторник был рекордный объем в 44,3 миллиарда рублей, в среду уже более 8 миллиардов и даже превышал объем по евро,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:49

2022-07-06T10:49

2022-07-06T11:01

экономика

юань

московская биржа

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Торги юанем на Мосбирже набирают обороты: во вторник был рекордный объем в 44,3 миллиарда рублей, в среду уже более 8 миллиардов и даже превышал объем по евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.К 10.50 мск объем торгов юанем расчетами "завтра" составил 8,09 миллиарда рублей, евро - 8,32 миллиарда рублей. Тем не менее, объем торгов в паре с долларом продолжает удерживать первенство и составляет более 30,9 миллиарда рублей.Во вторник объем торгов юанем был рекордным для Мосбиржи - 44,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220629/yuan-1798967999.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, юань, московская биржа