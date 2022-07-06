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Торги юанем на Мосбирже превысили объем по евро - РИА Новости, 06.07.2022
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Торги юанем на Мосбирже превысили объем по евро
Торги юанем на Мосбирже превысили объем по евро - РИА Новости, 06.07.2022
Торги юанем на Мосбирже превысили объем по евро
Торги юанем на Мосбирже набирают обороты: во вторник был рекордный объем в 44,3 миллиарда рублей, в среду уже более 8 миллиардов и даже превышал объем по евро,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:49
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экономика
юань
московская биржа
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Торги юанем на Мосбирже набирают обороты: во вторник был рекордный объем в 44,3 миллиарда рублей, в среду уже более 8 миллиардов и даже превышал объем по евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.К 10.50 мск объем торгов юанем расчетами "завтра" составил 8,09 миллиарда рублей, евро - 8,32 миллиарда рублей. Тем не менее, объем торгов в паре с долларом продолжает удерживать первенство и составляет более 30,9 миллиарда рублей.Во вторник объем торгов юанем был рекордным для Мосбиржи - 44,3 миллиарда рублей.
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экономика, юань, московская биржа
10:49 06.07.2022 (обновлено: 11:01 06.07.2022)
 
Торги юанем на Мосбирже превысили объем по евро

Торги юанем на Мосбирже уже превысили объем в восемь миллиардов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Торги юанем на Мосбирже набирают обороты: во вторник был рекордный объем в 44,3 миллиарда рублей, в среду уже более 8 миллиардов и даже превышал объем по евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.
К 10.50 мск объем торгов юанем расчетами "завтра" составил 8,09 миллиарда рублей, евро - 8,32 миллиарда рублей. Тем не менее, объем торгов в паре с долларом продолжает удерживать первенство и составляет более 30,9 миллиарда рублей.
Во вторник объем торгов юанем был рекордным для Мосбиржи - 44,3 миллиарда рублей.
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