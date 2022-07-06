https://ria.ru/20220706/yaponiya-1800635541.html

Песков назвал позицию Токио недружественной для энергодиалога

Песков назвал позицию Токио недружественной для энергодиалога - РИА Новости, 06.07.2022

Песков назвал позицию Токио недружественной для энергодиалога

У Японии крайне недружественная позиция в отношении России, что не способствует развитию сотрудничества и энергодиалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:02

2022-07-06T12:02

2022-07-06T15:43

в мире

россия

япония

дмитрий песков

фумио кисида

сахалин-2

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. У Японии крайне недружественная позиция в отношении России, что не способствует развитию сотрудничества и энергодиалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом Песков затруднился ответить на вопрос, будут ли какие-либо последствия для японских акционеров проекта "Сахалин-2"."Сейчас я не могу ответить", - сказал он."Мы говорили о том, что это только озвученная инициатива, никаких решений консолидированных на этот счет не принималось. И честно говоря, сомнительно, могут ли такие решения приниматься. Это разные грани одной большой проблемы", - добавил Песков.Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявил, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости, также планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефти из России по стоимости выше введенного ограничения. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник отметил, что такое отдельно взятое заявление не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами.

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788406089.html

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в мире, россия, япония, дмитрий песков, фумио кисида, сахалин-2