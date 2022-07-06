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Песков назвал позицию Токио недружественной для энергодиалога - РИА Новости, 06.07.2022
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Песков назвал позицию Токио недружественной для энергодиалога
Песков назвал позицию Токио недружественной для энергодиалога - РИА Новости, 06.07.2022
Песков назвал позицию Токио недружественной для энергодиалога
У Японии крайне недружественная позиция в отношении России, что не способствует развитию сотрудничества и энергодиалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:02
2022-07-06T15:43
в мире
россия
япония
дмитрий песков
фумио кисида
сахалин-2
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. У Японии крайне недружественная позиция в отношении России, что не способствует развитию сотрудничества и энергодиалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом Песков затруднился ответить на вопрос, будут ли какие-либо последствия для японских акционеров проекта "Сахалин-2"."Сейчас я не могу ответить", - сказал он."Мы говорили о том, что это только озвученная инициатива, никаких решений консолидированных на этот счет не принималось. И честно говоря, сомнительно, могут ли такие решения приниматься. Это разные грани одной большой проблемы", - добавил Песков.Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявил, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости, также планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефти из России по стоимости выше введенного ограничения. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник отметил, что такое отдельно взятое заявление не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами.
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788406089.html
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в мире, россия, япония, дмитрий песков, фумио кисида, сахалин-2
12:02 06.07.2022 (обновлено: 15:43 06.07.2022)
 
Песков назвал позицию Токио недружественной для энергодиалога

Песков: у Токио крайне недружественная позиция, что не способствует развитию энергодиалога

© ПАО "Газпром"Завод по производству СПГ на Сахалине
Завод по производству СПГ на Сахалине
© ПАО "Газпром"
Завод по производству СПГ на Сахалине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. У Японии крайне недружественная позиция в отношении России, что не способствует развитию сотрудничества и энергодиалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к Российской Федерации. И в любом случае такая крайне недружественная позиция совсем не способствует развитию торгово-экономических отношений, которые и включают в себя и энергодиалог тоже", - сказал он журналистам.
При этом Песков затруднился ответить на вопрос, будут ли какие-либо последствия для японских акционеров проекта "Сахалин-2".
"Сейчас я не могу ответить", - сказал он.
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"Мы говорили о том, что это только озвученная инициатива, никаких решений консолидированных на этот счет не принималось. И честно говоря, сомнительно, могут ли такие решения приниматься. Это разные грани одной большой проблемы", - добавил Песков.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявил, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости, также планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефти из России по стоимости выше введенного ограничения. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник отметил, что такое отдельно взятое заявление не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами.
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В миреРоссияЯпонияДмитрий ПесковФумио КисидаСахалин-2
 
 
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