12:02 06.07.2022 (обновлено: 15:43 06.07.2022)
Песков назвал позицию Токио недружественной для энергодиалога
Песков: у Токио крайне недружественная позиция, что не способствует развитию энергодиалога
Завод по производству СПГ на Сахалине. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. У Японии крайне недружественная позиция в отношении России, что не способствует развитию сотрудничества и энергодиалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к Российской Федерации. И в любом случае такая крайне недружественная позиция совсем не способствует развитию торгово-экономических отношений, которые и включают в себя и энергодиалог тоже", - сказал он журналистам.
При этом Песков затруднился ответить на вопрос, будут ли какие-либо последствия для японских акционеров проекта "Сахалин-2".
"Сейчас я не могу ответить", - сказал он.
"Мы говорили о том, что это только озвученная инициатива, никаких решений консолидированных на этот счет не принималось. И честно говоря, сомнительно, могут ли такие решения приниматься. Это разные грани одной большой проблемы", - добавил Песков.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявил, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости, также планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефти из России по стоимости выше введенного ограничения. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник отметил, что такое отдельно взятое заявление не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами.