https://ria.ru/20220706/yaponiya-1800621425.html

Япония не обращалась в дипмиссию России по ситуации с проектом "Сахалин-2"

Япония не обращалась в дипмиссию России по ситуации с проектом "Сахалин-2" - РИА Новости, 06.07.2022

Япония не обращалась в дипмиссию России по ситуации с проектом "Сахалин-2"

Токио пока официально не обращался в российское посольство по ситуации с проектом по СПГ "Сахалин-2", заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:23

2022-07-06T11:23

2022-07-06T11:48

в мире

россия

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есимаса хаяси

владимир путин

сахалин-2

sakhalin energy

газпром

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Токио пока официально не обращался в российское посольство по ситуации с проектом по СПГ "Сахалин-2", заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин.Ранее глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство Японии запросило у России по дипломатическим каналам пояснения относительно сроков, а также других деталей указа президента России о проекте "Сахалин-2"."Если у японской стороны есть какие-то дополнительные вопросы, конечно, она вправе обратиться по дипломатическим каналам. Но могу сказать, что на данный момент в наше посольство пока обращений нет", - сказал он в эфире "России 24", комментируя ситуацию вокруг проекта по СПГ "Сахалин-2".Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит - передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.Проект дает Японии 9% от всего импортируемого ей СПГ.Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.

https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800243776.html

https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800309143.html

https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800400595.html

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в мире, россия, япония, есимаса хаяси, владимир путин, сахалин-2, sakhalin energy, газпром, северный поток — 2