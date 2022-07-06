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Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган"

Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 06.07.2022

Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган"

Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган", и поразили три артиллерийских взвода и один взвод РСЗО "Град", следует из сводки Министерства... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:35

2022-07-06T12:35

2022-07-06T17:47

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган", и поразили три артиллерийских взвода и один взвод РСЗО "Град", следует из сводки Министерства обороны России, распространенной в среду."В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня "Ураган", поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинское Донецкой Народной Республики", - говорится в документеУточняется, что также поражен взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе населенного пункта Воскресенское в Николаевской области.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры боевой работы "Искандеров" по объектам военной инфраструктуры ВСУ Кадры боевой работы "Искандеров" по объектам военной инфраструктуры ВСУ 2022-07-06T12:35 true PT0M44S

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Екатерина Зайцева

украина, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, видео