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Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган"
Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 06.07.2022
Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган"
Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган", и поразили три артиллерийских взвода и один взвод РСЗО "Град", следует из сводки Министерства... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:35
2022-07-06T12:35
2022-07-06T17:47
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган", и поразили три артиллерийских взвода и один взвод РСЗО "Град", следует из сводки Министерства обороны России, распространенной в среду."В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня "Ураган", поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинское Донецкой Народной Республики", - говорится в документеУточняется, что также поражен взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе населенного пункта Воскресенское в Николаевской области.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры боевой работы "Искандеров" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Кадры боевой работы "Искандеров" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
2022-07-06T12:35
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, видео
12:35 06.07.2022 (обновлено: 17:47 06.07.2022)
Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган"
ВС России уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган" и поразили три артиллерийских взвода