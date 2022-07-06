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Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/vzvod-1800646835.html
Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган"
Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 06.07.2022
Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган"
Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган", и поразили три артиллерийских взвода и один взвод РСЗО "Град", следует из сводки Министерства... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:35
2022-07-06T17:47
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган", и поразили три артиллерийских взвода и один взвод РСЗО "Град", следует из сводки Министерства обороны России, распространенной в среду."В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня "Ураган", поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинское Донецкой Народной Республики", - говорится в документеУточняется, что также поражен взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе населенного пункта Воскресенское в Николаевской области.
украина
николаевская область
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Кадры боевой работы "Искандеров" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
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украина, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, видео
Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган"
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган", и поразили три артиллерийских взвода и один взвод РСЗО "Град", следует из сводки Министерства обороны России, распространенной в среду.
2022-07-06T12:35
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12:35 06.07.2022 (обновлено: 17:47 06.07.2022)
 
Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган"

ВС России уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган" и поразили три артиллерийских взвода

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ у зенитной установки ЗУ-23 на базе автомобиля "Урал Торнадо"
Военнослужащие ВС РФ у зенитной установки ЗУ-23 на базе автомобиля Урал Торнадо - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ у зенитной установки ЗУ-23 на базе автомобиля "Урал Торнадо" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили взвод украинских РСЗО "Ураган", и поразили три артиллерийских взвода и один взвод РСЗО "Град", следует из сводки Министерства обороны России, распространенной в среду.
"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня "Ураган", поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинское Донецкой Народной Республики", - говорится в документе
Уточняется, что также поражен взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе населенного пункта Воскресенское в Николаевской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНиколаевская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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