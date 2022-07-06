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Несколько тысяч человек посетили выставку коллекции Морозовых за неделю - РИА Новости, 06.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220706/vystavka-1800632373.html
Несколько тысяч человек посетили выставку коллекции Морозовых за неделю
Несколько тысяч человек посетили выставку коллекции Морозовых за неделю - РИА Новости, 06.07.2022
Несколько тысяч человек посетили выставку коллекции Морозовых за неделю
Более двадцати тысяч человек посетили выставку "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ имени Пушкина в первую неделю ее работы, сообщили РИА... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:22
2022-07-06T12:22
культура
новости культуры
винсент ван гог
клод моне
поль гоген
третьяковская галерея
париж
louis vuitton
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Более двадцати тысяч человек посетили выставку "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ имени Пушкина в первую неделю ее работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции."За первую неделю работы выставку посетило 20 тысяч 705 человек", — уточнили в учреждении.Выставка открылась 28 июня. В экспозицию вошли 73 работы из Эрмитажа, 71 – из Третьяковской галереи и 113 – из ГМИИ. Всего в экспозиции более 600 экспонатов, в числе которых около 260 произведений живописи, графики и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы.Ранее в Пушкинском музее заявили о намерении провести выставку, посвященную коллекции Морозовых, аналогичную экспозиции "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже, куда уезжало 67 произведений из собрания музея. Ряд произведений представлен публике впервые, также выставлены вещи, которые не попали на парижскую выставку из-за состояния сохранности. Так, после недавней реставрации на выставке предстало полотно "Красные виноградники в Арле" Винсента Ван Гога.Концепция экспозиции построена вокруг главных этапов создания коллекции, в которой равнозначно присутствуют французское и русское искусство. Зрители могут увидеть работы Камиля Писсарро, Пьера Огюста Ренуара, Клода Моне, Поля Синьяка, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Виктора Васнецова, Константина Коровина, Исаака Левитана, Марка Шагала, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Сергея Виноградова.
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новости культуры, винсент ван гог, клод моне, поль гоген, третьяковская галерея, париж, louis vuitton, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, анри матисс, пабло пикассо, виктор васнецов, константин коровин, исаак левитан, марк шагал, борис кустодиев, валентин серов, выставки
12:22 06.07.2022
 
Несколько тысяч человек посетили выставку коллекции Морозовых за неделю

Более 20 тысяч человек посетили выставку коллекции Морозовых в ГМИИ за первую неделю

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетительница на выставке Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Более двадцати тысяч человек посетили выставку "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ имени Пушкина в первую неделю ее работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.
"За первую неделю работы выставку посетило 20 тысяч 705 человек", — уточнили в учреждении.
Выставка открылась 28 июня. В экспозицию вошли 73 работы из Эрмитажа, 71 – из Третьяковской галереи и 113 – из ГМИИ. Всего в экспозиции более 600 экспонатов, в числе которых около 260 произведений живописи, графики и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы.
Ранее в Пушкинском музее заявили о намерении провести выставку, посвященную коллекции Морозовых, аналогичную экспозиции "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже, куда уезжало 67 произведений из собрания музея. Ряд произведений представлен публике впервые, также выставлены вещи, которые не попали на парижскую выставку из-за состояния сохранности. Так, после недавней реставрации на выставке предстало полотно "Красные виноградники в Арле" Винсента Ван Гога.
Концепция экспозиции построена вокруг главных этапов создания коллекции, в которой равнозначно присутствуют французское и русское искусство. Зрители могут увидеть работы Камиля Писсарро, Пьера Огюста Ренуара, Клода Моне, Поля Синьяка, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Виктора Васнецова, Константина Коровина, Исаака Левитана, Марка Шагала, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Сергея Виноградова.
Монтаж выставки Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
29 июня, 08:00Культура
Наконец-то в Москве: в ГМИИ показывают выставку-блокбастер Морозова
 
КультураНовости культурыВинсент Ван ГогКлод МонеПоль ГогенТретьяковская галереяПарижLouis VuittonГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаАнри МатиссПабло ПикассоВиктор ВаснецовКонстантин КоровинИсаак ЛевитанМарк ШагалБорис КустодиевВалентин СеровВыставки
 
 
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