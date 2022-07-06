https://ria.ru/20220706/vystavka-1800632373.html

Несколько тысяч человек посетили выставку коллекции Морозовых за неделю

Несколько тысяч человек посетили выставку коллекции Морозовых за неделю - РИА Новости, 06.07.2022

Несколько тысяч человек посетили выставку коллекции Морозовых за неделю

Более двадцати тысяч человек посетили выставку "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ имени Пушкина в первую неделю ее работы, сообщили РИА... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:22

2022-07-06T12:22

2022-07-06T12:22

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Более двадцати тысяч человек посетили выставку "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ имени Пушкина в первую неделю ее работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции."За первую неделю работы выставку посетило 20 тысяч 705 человек", — уточнили в учреждении.Выставка открылась 28 июня. В экспозицию вошли 73 работы из Эрмитажа, 71 – из Третьяковской галереи и 113 – из ГМИИ. Всего в экспозиции более 600 экспонатов, в числе которых около 260 произведений живописи, графики и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы.Ранее в Пушкинском музее заявили о намерении провести выставку, посвященную коллекции Морозовых, аналогичную экспозиции "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже, куда уезжало 67 произведений из собрания музея. Ряд произведений представлен публике впервые, также выставлены вещи, которые не попали на парижскую выставку из-за состояния сохранности. Так, после недавней реставрации на выставке предстало полотно "Красные виноградники в Арле" Винсента Ван Гога.Концепция экспозиции построена вокруг главных этапов создания коллекции, в которой равнозначно присутствуют французское и русское искусство. Зрители могут увидеть работы Камиля Писсарро, Пьера Огюста Ренуара, Клода Моне, Поля Синьяка, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Виктора Васнецова, Константина Коровина, Исаака Левитана, Марка Шагала, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Сергея Виноградова.

https://ria.ru/20220629/muzei-1798800168.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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