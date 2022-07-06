https://ria.ru/20220706/vypuskniki-1800819883.html
Песков поздравил выпускников МГИМО с окончанием вуза
Песков поздравил выпускников МГИМО с окончанием вуза - РИА Новости, 06.07.2022
Песков поздравил выпускников МГИМО с окончанием вуза
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил выпускников МГИМО, отметив, что они стали выпускниками в "очень-очень интересное и непростое, но... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T23:13
2022-07-06T23:13
2022-07-06T23:13
образование - общество
дмитрий песков
мгимо
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил выпускников МГИМО, отметив, что они стали выпускниками в "очень-очень интересное и непростое, но крайне ответственное время", и пожелал им быть уверенными, зарабатывать деньги, платить налоги и быть счастливыми."Кто-то из вас захочет дальше продолжать учиться, пойдет в магистратуру. Кто-то из вас пойдет в бизнес. Кто-то из вас будет работать на государство в различных ведомствах. Но все вы стали выпускниками в очень-очень интересное и непростое, но крайне ответственное время", - сказал он на церемонии вручения дипломов.Песков выразил надежду, что они будут счастливыми, богатыми и уверенными в себе людьми."И насколько я понимаю, вам вложили в голову все, что нужно для этой борьбы. Работайте на нашу страну. Работайте на себя… Давайте рабочие места другим. Зарабатывайте деньги. Платите налоги. И будьте счастливы", - сказал он.Песков назвал МГИМО лучшим вузом."В любом случае, круглые вы отличники, или не круглые, или не отличники совсем, но дальше вам всем нести вот это вот клеймо. Это и честь, это и груз, это и ответственность выпускника МГИМО", - отметил пресс-секретарь президента РФ.Он пожелал выпускникам "всего доброго в жизни", уверенности и максимальной динамики: только вперед.
https://ria.ru/20220519/vostok-1789519032.html
https://ria.ru/20220603/diplomatiya-1792765271.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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образование - общество, дмитрий песков, мгимо, россия
Песков поздравил выпускников МГИМО с окончанием вуза
Пресс-секретарь Путина Песков пожелал выпускникам МГИМО счастья и уверенности
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил выпускников МГИМО, отметив, что они стали выпускниками в "очень-очень интересное и непростое, но крайне ответственное время", и пожелал им быть уверенными, зарабатывать деньги, платить налоги и быть счастливыми.
"Кто-то из вас захочет дальше продолжать учиться, пойдет в магистратуру. Кто-то из вас пойдет в бизнес. Кто-то из вас будет работать на государство в различных ведомствах. Но все вы стали выпускниками в очень-очень интересное и непростое, но крайне ответственное время", - сказал он на церемонии вручения дипломов.
Песков выразил надежду, что они будут счастливыми, богатыми и уверенными в себе людьми.
"И насколько я понимаю, вам вложили в голову все, что нужно для этой борьбы. Работайте на нашу страну. Работайте на себя… Давайте рабочие места другим. Зарабатывайте деньги. Платите налоги. И будьте счастливы", - сказал он.
Песков назвал МГИМО
лучшим вузом.
"В любом случае, круглые вы отличники, или не круглые, или не отличники совсем, но дальше вам всем нести вот это вот клеймо. Это и честь, это и груз, это и ответственность выпускника МГИМО", - отметил пресс-секретарь президента РФ
.
Он пожелал выпускникам "всего доброго в жизни", уверенности и максимальной динамики: только вперед.