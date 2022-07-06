https://ria.ru/20220706/vypuskniki-1800819883.html

Песков поздравил выпускников МГИМО с окончанием вуза

Песков поздравил выпускников МГИМО с окончанием вуза - РИА Новости, 06.07.2022

Песков поздравил выпускников МГИМО с окончанием вуза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил выпускников МГИМО, отметив, что они стали выпускниками в "очень-очень интересное и непростое, но... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T23:13

2022-07-06T23:13

2022-07-06T23:13

образование - общество

дмитрий песков

мгимо

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил выпускников МГИМО, отметив, что они стали выпускниками в "очень-очень интересное и непростое, но крайне ответственное время", и пожелал им быть уверенными, зарабатывать деньги, платить налоги и быть счастливыми."Кто-то из вас захочет дальше продолжать учиться, пойдет в магистратуру. Кто-то из вас пойдет в бизнес. Кто-то из вас будет работать на государство в различных ведомствах. Но все вы стали выпускниками в очень-очень интересное и непростое, но крайне ответственное время", - сказал он на церемонии вручения дипломов.Песков выразил надежду, что они будут счастливыми, богатыми и уверенными в себе людьми."И насколько я понимаю, вам вложили в голову все, что нужно для этой борьбы. Работайте на нашу страну. Работайте на себя… Давайте рабочие места другим. Зарабатывайте деньги. Платите налоги. И будьте счастливы", - сказал он.Песков назвал МГИМО лучшим вузом."В любом случае, круглые вы отличники, или не круглые, или не отличники совсем, но дальше вам всем нести вот это вот клеймо. Это и честь, это и груз, это и ответственность выпускника МГИМО", - отметил пресс-секретарь президента РФ.Он пожелал выпускникам "всего доброго в жизни", уверенности и максимальной динамики: только вперед.

https://ria.ru/20220519/vostok-1789519032.html

https://ria.ru/20220603/diplomatiya-1792765271.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, дмитрий песков, мгимо, россия