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Президент Туркмении объявил выговоры министрам обороны и нацбезопасности - РИА Новости, 06.07.2022
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Президент Туркмении объявил выговоры министрам обороны и нацбезопасности
Президент Туркмении объявил выговоры министрам обороны и нацбезопасности - РИА Новости, 06.07.2022
Президент Туркмении объявил выговоры министрам обороны и нацбезопасности
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов объявил выговоры министру обороны, секретарю Государственного совета безопасности страны Бегенчу Гундогдыеву и... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T06:51
2022-07-06T06:51
туркмения
в мире
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 6 июл — РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов объявил выговоры министру обороны, секретарю Государственного совета безопасности страны Бегенчу Гундогдыеву и министру национальной безопасности Гурбанмырату Аннаеву за недостатки в работе, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Соответствующие распоряжения глава государства подписал на заседании Совбеза, посвященном итогам работы силовых ведомств страны за первое полугодие.Взыскания ключевым министрам силового блока туркменского правительства объявлены с одинаковой формулировкой — "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки". Другие подробности не сообщаются.Бегенч Гундогдыев занимает пост министра обороны Туркменистана с 2018 года, а с этого года он еще и секретарь Совбеза.Гурбанмырат Аннаев возглавил министерство нацбезопасности Туркменистана в 2020 году.
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туркмения, в мире, сердар бердымухамедов
06:51 06.07.2022
 
Президент Туркмении объявил выговоры министрам обороны и нацбезопасности

Президент Туркмении Бердымухамедов объявил выговоры министрам обороны и нацбезопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 6 июл — РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов объявил выговоры министру обороны, секретарю Государственного совета безопасности страны Бегенчу Гундогдыеву и министру национальной безопасности Гурбанмырату Аннаеву за недостатки в работе, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Соответствующие распоряжения глава государства подписал на заседании Совбеза, посвященном итогам работы силовых ведомств страны за первое полугодие.
Взыскания ключевым министрам силового блока туркменского правительства объявлены с одинаковой формулировкой — "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки". Другие подробности не сообщаются.
Бегенч Гундогдыев занимает пост министра обороны Туркменистана с 2018 года, а с этого года он еще и секретарь Совбеза.
Гурбанмырат Аннаев возглавил министерство нацбезопасности Туркменистана в 2020 году.
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