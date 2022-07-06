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Президент Туркмении объявил выговоры министрам обороны и нацбезопасности
Президент Туркмении объявил выговоры министрам обороны и нацбезопасности - РИА Новости, 06.07.2022
Президент Туркмении объявил выговоры министрам обороны и нацбезопасности
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов объявил выговоры министру обороны, секретарю Государственного совета безопасности страны Бегенчу Гундогдыеву и... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T06:51
2022-07-06T06:51
2022-07-06T06:51
туркмения
в мире
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 6 июл — РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов объявил выговоры министру обороны, секретарю Государственного совета безопасности страны Бегенчу Гундогдыеву и министру национальной безопасности Гурбанмырату Аннаеву за недостатки в работе, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Соответствующие распоряжения глава государства подписал на заседании Совбеза, посвященном итогам работы силовых ведомств страны за первое полугодие.Взыскания ключевым министрам силового блока туркменского правительства объявлены с одинаковой формулировкой — "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки". Другие подробности не сообщаются.Бегенч Гундогдыев занимает пост министра обороны Туркменистана с 2018 года, а с этого года он еще и секретарь Совбеза.Гурбанмырат Аннаев возглавил министерство нацбезопасности Туркменистана в 2020 году.
https://ria.ru/20220629/ekologiya-1799020340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, в мире, сердар бердымухамедов
Президент Туркмении объявил выговоры министрам обороны и нацбезопасности
Президент Туркмении Бердымухамедов объявил выговоры министрам обороны и нацбезопасности