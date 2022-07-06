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Глава МИД Венесуэлы и вице-премьер Борисов обсудили геополитические вопросы
Глава МИД Венесуэлы и вице-премьер Борисов обсудили геополитические вопросы - РИА Новости, 06.07.2022
Глава МИД Венесуэлы и вице-премьер Борисов обсудили геополитические вопросы
Глава МИД Венесуэлы Карлос Фария встретился с вице-премьером Юрием Борисовым, сообщил МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:10
2022-07-06T22:10
2022-07-06T22:10
сергей лавров
россия
венесуэла
каракас
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Карлос Фария встретился с вице-премьером Юрием Борисовым, сообщил МИД латиноамериканской страны.Ранее Фария провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.Борисов, являющийся сопредседателем межправительственной комиссии России и Венесуэлы, в феврале посетил Каракас. Целью визита было обсуждение путей оптимизации взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами.
https://radiosputnik.ria.ru/20220704/venesuela-1800129140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, венесуэла, каракас
Глава МИД Венесуэлы и вице-премьер Борисов обсудили геополитические вопросы
Борисов обсудил с главой МИД Венесуэлы двустороннюю кооперацию и геополитические вопросы