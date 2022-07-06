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Глава МИД Венесуэлы и вице-премьер Борисов обсудили геополитические вопросы - РИА Новости, 06.07.2022
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Глава МИД Венесуэлы и вице-премьер Борисов обсудили геополитические вопросы
Глава МИД Венесуэлы и вице-премьер Борисов обсудили геополитические вопросы - РИА Новости, 06.07.2022
Глава МИД Венесуэлы и вице-премьер Борисов обсудили геополитические вопросы
Глава МИД Венесуэлы Карлос Фария встретился с вице-премьером Юрием Борисовым, сообщил МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:10
2022-07-06T22:10
сергей лавров
россия
венесуэла
каракас
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Карлос Фария встретился с вице-премьером Юрием Борисовым, сообщил МИД латиноамериканской страны.Ранее Фария провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.Борисов, являющийся сопредседателем межправительственной комиссии России и Венесуэлы, в феврале посетил Каракас. Целью визита было обсуждение путей оптимизации взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами.
https://radiosputnik.ria.ru/20220704/venesuela-1800129140.html
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сергей лавров, россия, венесуэла, каракас
22:10 06.07.2022
 
Глава МИД Венесуэлы и вице-премьер Борисов обсудили геополитические вопросы

Борисов обсудил с главой МИД Венесуэлы двустороннюю кооперацию и геополитические вопросы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Карлос Фария встретился с вице-премьером Юрием Борисовым, сообщил МИД латиноамериканской страны.
"В завершение своей рабочей повестки в России глава МИД встретился 6 июля с вице-премьером Юрием Борисовым, с которым обсудил двустороннюю кооперацию... и геополитические вопросы", - говорится в сообщении.
Ранее Фария провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Борисов, являющийся сопредседателем межправительственной комиссии России и Венесуэлы, в феврале посетил Каракас. Целью визита было обсуждение путей оптимизации взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 15:29В мире
МИД Венесуэлы поддержал действия России на Украине
 
Сергей ЛавровРоссияВенесуэлаКаракас
 
 
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