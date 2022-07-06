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Из Тулы с заботой: врачи с медоборудованием выехали в Мариуполь для помощи
Из Тулы с заботой: врачи с медоборудованием выехали в Мариуполь для помощи - РИА Новости, 06.07.2022
Из Тулы с заботой: врачи с медоборудованием выехали в Мариуполь для помощи
Правительство Тулы отправило в Мариуполь три передвижных медицинских комплекса с профессиональным оборудованием и группой специалистов, которые смогут оказать квалифицированную помощь раненным при обстрелах жителям города. В состав медицинской бригады войдут терапевты, педиатры, кардиологи и даже стоматологи.
2022-07-06T11:24
2022-07-06T11:24
2022-07-06T11:24
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РИА Новости
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4.7
96
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Из Тулы с заботой: группа врачей с медоборудованием направилась в Мариуполь для помощи
Правительство Тулы отправило в Мариуполь три передвижных медицинского комплекса с профессиональным оборудованием и группой специалистов, которые смогут оказать квалифицированную помощь раненным при обстрелах жителям города. В состав медицинской бригады войдут терапевты, педиатры, кардиологи и даже стоматологи. На борту машин – аппараты УЗИ и запас необходимых лекарств.
2022-07-06T11:24
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видео, мариуполь, тула, врачи
Из Тулы с заботой: врачи с медоборудованием выехали в Мариуполь для помощи
Правительство Тулы отправило в Мариуполь три передвижных медицинских комплекса с профессиональным оборудованием и группой специалистов, которые смогут оказать квалифицированную помощь раненным при обстрелах жителям города. В состав медицинской бригады войдут терапевты, педиатры, кардиологи и даже стоматологи.
2022-07-06T11:24
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PT1M36S
Из Тулы с заботой: врачи с медоборудованием выехали в Мариуполь для помощи
Правительство Тулы отправило в Мариуполь три передвижных медицинских комплекса с профессиональным оборудованием и группой специалистов, которые смогут оказать квалифицированную помощь раненным при обстрелах жителям города. В состав медицинской бригады войдут терапевты, педиатры, кардиологи и даже стоматологи.