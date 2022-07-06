Из Тулы с заботой: врачи с медоборудованием выехали в Мариуполь для помощи

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Правительство Тулы отправило в Мариуполь три передвижных медицинских комплекса с профессиональным оборудованием и группой специалистов, которые смогут оказать квалифицированную помощь раненным при обстрелах жителям города. В состав медицинской бригады войдут терапевты, педиатры, кардиологи и даже стоматологи.