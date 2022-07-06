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Госдума приняла закон об ответственности за опасное вождение - РИА Новости, 06.07.2022
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Госдума приняла закон об ответственности за опасное вождение
Госдума приняла закон об ответственности за опасное вождение - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума приняла закон об ответственности за опасное вождение
Госдума на пленарном заседании 6 июля приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ответственности водителей за опасное вождение. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:34
2022-07-06T15:34
госдума рф
общество
ирина яровая
авто
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 6 июля приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ответственности водителей за опасное вождение.Как ранее сообщила одна из авторов проекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, целью инициативы является сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений.Законопроект вводит наказание для тех, кто повторно осуществлял опасное вождение без прав, они могут быть наказаны штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы вплоть до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.Также среди прочего те, кто повторно сел за руль, имея судимость за то, что оставил место происшествия при причинении тяжкого вреда здоровью, либо смерти в результате ДТП, могут быть наказаны штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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госдума рф, общество, ирина яровая, авто
15:34 06.07.2022
 
Госдума приняла закон об ответственности за опасное вождение

Госдума приняла во II и III чтениях законопроект об ответственности за опасное вождение

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 6 июля приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ответственности водителей за опасное вождение.
Как ранее сообщила одна из авторов проекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, целью инициативы является сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений.
Законопроект вводит наказание для тех, кто повторно осуществлял опасное вождение без прав, они могут быть наказаны штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы вплоть до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
Также среди прочего те, кто повторно сел за руль, имея судимость за то, что оставил место происшествия при причинении тяжкого вреда здоровью, либо смерти в результате ДТП, могут быть наказаны штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Салон автобуса - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 14:18
В Москве уволили водителя автобуса, зажавшего дверями руку пассажира
 
Госдума РФОбществоИрина ЯроваяАвто
 
 
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