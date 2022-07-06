https://ria.ru/20220706/vozhdenie-1800703677.html
Госдума приняла закон об ответственности за опасное вождение
Госдума приняла закон об ответственности за опасное вождение - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума приняла закон об ответственности за опасное вождение
Госдума на пленарном заседании 6 июля приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ответственности водителей за опасное вождение. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:34
2022-07-06T15:34
2022-07-06T15:34
госдума рф
общество
ирина яровая
авто
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 6 июля приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ответственности водителей за опасное вождение.Как ранее сообщила одна из авторов проекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, целью инициативы является сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений.Законопроект вводит наказание для тех, кто повторно осуществлял опасное вождение без прав, они могут быть наказаны штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы вплоть до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.Также среди прочего те, кто повторно сел за руль, имея судимость за то, что оставил место происшествия при причинении тяжкого вреда здоровью, либо смерти в результате ДТП, могут быть наказаны штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20220706/voditel-1800677069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, общество, ирина яровая, авто
Госдума приняла закон об ответственности за опасное вождение
Госдума приняла во II и III чтениях законопроект об ответственности за опасное вождение
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании 6 июля приняла
во втором и третьем чтениях законопроект об ответственности водителей за опасное вождение.
Как ранее сообщила одна из авторов проекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
, целью инициативы является сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений.
Законопроект вводит наказание для тех, кто повторно осуществлял опасное вождение без прав, они могут быть наказаны штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы вплоть до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
Также среди прочего те, кто повторно сел за руль, имея судимость за то, что оставил место происшествия при причинении тяжкого вреда здоровью, либо смерти в результате ДТП, могут быть наказаны штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до двух лет.