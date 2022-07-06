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Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения из США

Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения из США - РИА Новости, 06.07.2022

Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения из США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в преддверии министерской встречи G20 обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном координацию... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T20:46

2022-07-06T20:46

2022-07-06T20:46

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

энтони блинкен

сша

украина

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в преддверии министерской встречи G20 обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном координацию действий по ускорению поставок тяжелого вооружения Киеву со стороны США и других стран."Поговорил с Блинкеном в преддверии министерской встречи G20... Благодарны США за военную помощь. Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения от США и других партнеров", - написал Кулеба в Twitter.Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20220706/gaubitsy-1800785310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дмитрий кулеба, энтони блинкен, сша, украина