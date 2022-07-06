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Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения из США - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/vooruzhenie-1800802524.html
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения из США
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения из США - РИА Новости, 06.07.2022
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения из США
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в преддверии министерской встречи G20 обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном координацию... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:46
2022-07-06T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
энтони блинкен
сша
украина
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в преддверии министерской встречи G20 обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном координацию действий по ускорению поставок тяжелого вооружения Киеву со стороны США и других стран."Поговорил с Блинкеном в преддверии министерской встречи G20... Благодарны США за военную помощь. Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения от США и других партнеров", - написал Кулеба в Twitter.Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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в мире, дмитрий кулеба, энтони блинкен, сша, украина
20:46 06.07.2022
 
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения из США

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что обсудил ускорение поставок тяжелого вооружения из США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в преддверии министерской встречи G20 обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном координацию действий по ускорению поставок тяжелого вооружения Киеву со стороны США и других стран.
"Поговорил с Блинкеном в преддверии министерской встречи G20... Благодарны США за военную помощь. Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения от США и других партнеров", - написал Кулеба в Twitter.
Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".
За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаЭнтони БлинкенСШАУкраина
 
 
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