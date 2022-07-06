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В Британии сообщили о прибытии на обучение первой группы украинских военных - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/voennye-1800562737.html
В Британии сообщили о прибытии на обучение первой группы украинских военных
В Британии сообщили о прибытии на обучение первой группы украинских военных - РИА Новости, 06.07.2022
В Британии сообщили о прибытии на обучение первой группы украинских военных
Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку, сообщил глава минобороны Британии Бен... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T03:37
2022-07-06T05:19
специальная военная операция на украине
в мире
борис джонсон
бен уоллес
великобритания
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку, сообщил глава минобороны Британии Бен Уоллес.Каждый курс, как указано, будет длиться несколько недель.Ранее премьер-министр Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.
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в мире, борис джонсон, бен уоллес, великобритания, украина, вооруженные силы украины
03:37 06.07.2022 (обновлено: 05:19 06.07.2022)
 
В Британии сообщили о прибытии на обучение первой группы украинских военных

Глава МО Британии Уоллес: на обучение прибыла первая группа украинских военных

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на бронетранспортере в районе Киева
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку, сообщил глава минобороны Британии Бен Уоллес.
"Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военнослужащих... Эти украинские солдаты пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании. Это включает в себя огневую подготовку, первую помощь на поле боя, полевую выучку, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов", — говорится в заявлении.
Каждый курс, как указано, будет длиться несколько недель.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.
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