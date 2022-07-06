https://ria.ru/20220706/voennye-1800562737.html

В Британии сообщили о прибытии на обучение первой группы украинских военных

В Британии сообщили о прибытии на обучение первой группы украинских военных - РИА Новости, 06.07.2022

В Британии сообщили о прибытии на обучение первой группы украинских военных

Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку, сообщил глава минобороны Британии Бен... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T03:37

2022-07-06T03:37

2022-07-06T05:19

специальная военная операция на украине

в мире

борис джонсон

бен уоллес

великобритания

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку, сообщил глава минобороны Британии Бен Уоллес.Каждый курс, как указано, будет длиться несколько недель.Ранее премьер-министр Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.

https://ria.ru/20220704/naemniki-1799525580.html

великобритания

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в мире, борис джонсон, бен уоллес, великобритания, украина, вооруженные силы украины