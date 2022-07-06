https://ria.ru/20220706/voennye-1800562737.html
В Британии сообщили о прибытии на обучение первой группы украинских военных
В Британии сообщили о прибытии на обучение первой группы украинских военных - РИА Новости, 06.07.2022
В Британии сообщили о прибытии на обучение первой группы украинских военных
Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку, сообщил глава минобороны Британии Бен... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T03:37
2022-07-06T03:37
2022-07-06T05:19
специальная военная операция на украине
в мире
борис джонсон
бен уоллес
великобритания
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782217490_664:105:2820:1318_1920x0_80_0_0_a3687e0b768cf562c57a7a63407db94b.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку, сообщил глава минобороны Британии Бен Уоллес.Каждый курс, как указано, будет длиться несколько недель.Ранее премьер-министр Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.
https://ria.ru/20220704/naemniki-1799525580.html
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782217490_274:0:2807:1900_1920x0_80_0_0_7533c42652a1ddb6eec611fefe16dee1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, бен уоллес, великобритания, украина, вооруженные силы украины
03:37 06.07.2022 (обновлено: 05:19 06.07.2022)
В Британии сообщили о прибытии на обучение первой группы украинских военных
Глава МО Британии Уоллес: на обучение прибыла первая группа украинских военных