https://ria.ru/20220706/voditel-1800677069.html
В Москве уволили водителя автобуса, зажавшего дверями руку пассажира
В Москве уволили водителя автобуса, зажавшего дверями руку пассажира - РИА Новости, 06.07.2022
В Москве уволили водителя автобуса, зажавшего дверями руку пассажира
Водителя автобуса в Москве, который зажал дверями руку пассажира, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:18
2022-07-06T14:18
2022-07-06T14:18
россия
происшествия
авто
щербинка
москва
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Водителя автобуса в Москве, который зажал дверями руку пассажира, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.Ранее в СМИ опубликовали видео, где пассажир едет в автобусе с зажатой дверями рукой. При этом водитель продолжает движение, не реагируя на просьбы остановиться."Четвертого июля в 17.55 в Щербинке произошёл инцидент в автобусе 288 маршрута. По предварительной информации, водитель автобуса зажал руку пассажиру на остановке и продолжил движение. Пассажир при этом находился внутри автобуса. Безусловно, такие действия водителя автобуса недопустимы. По результатам проведенной проверки водитель уволен", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20220626/dtp-1798186822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, авто, щербинка, москва
В Москве уволили водителя автобуса, зажавшего дверями руку пассажира
Водителя автобуса в Москве, который зажал дверями руку пассажира, уволили