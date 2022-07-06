https://ria.ru/20220706/voditel-1800677069.html

В Москве уволили водителя автобуса, зажавшего дверями руку пассажира

В Москве уволили водителя автобуса, зажавшего дверями руку пассажира - РИА Новости, 06.07.2022

В Москве уволили водителя автобуса, зажавшего дверями руку пассажира

Водителя автобуса в Москве, который зажал дверями руку пассажира, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:18

2022-07-06T14:18

2022-07-06T14:18

россия

происшествия

авто

щербинка

москва

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Водителя автобуса в Москве, который зажал дверями руку пассажира, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.Ранее в СМИ опубликовали видео, где пассажир едет в автобусе с зажатой дверями рукой. При этом водитель продолжает движение, не реагируя на просьбы остановиться."Четвертого июля в 17.55 в Щербинке произошёл инцидент в автобусе 288 маршрута. По предварительной информации, водитель автобуса зажал руку пассажиру на остановке и продолжил движение. Пассажир при этом находился внутри автобуса. Безусловно, такие действия водителя автобуса недопустимы. По результатам проведенной проверки водитель уволен", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220626/dtp-1798186822.html

россия

щербинка

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, авто, щербинка, москва