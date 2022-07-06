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В Москве уволили водителя автобуса, зажавшего дверями руку пассажира - РИА Новости, 06.07.2022
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В Москве уволили водителя автобуса, зажавшего дверями руку пассажира
В Москве уволили водителя автобуса, зажавшего дверями руку пассажира - РИА Новости, 06.07.2022
В Москве уволили водителя автобуса, зажавшего дверями руку пассажира
Водителя автобуса в Москве, который зажал дверями руку пассажира, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:18
2022-07-06T14:18
россия
происшествия
авто
щербинка
москва
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Водителя автобуса в Москве, который зажал дверями руку пассажира, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.Ранее в СМИ опубликовали видео, где пассажир едет в автобусе с зажатой дверями рукой. При этом водитель продолжает движение, не реагируя на просьбы остановиться."Четвертого июля в 17.55 в Щербинке произошёл инцидент в автобусе 288 маршрута. По предварительной информации, водитель автобуса зажал руку пассажиру на остановке и продолжил движение. Пассажир при этом находился внутри автобуса. Безусловно, такие действия водителя автобуса недопустимы. По результатам проведенной проверки водитель уволен", - рассказали в пресс-службе.
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россия, происшествия, авто, щербинка, москва
14:18 06.07.2022
 
В Москве уволили водителя автобуса, зажавшего дверями руку пассажира

Водителя автобуса в Москве, который зажал дверями руку пассажира, уволили

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкСалон автобуса
Салон автобуса - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Салон автобуса. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Водителя автобуса в Москве, который зажал дверями руку пассажира, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
Ранее в СМИ опубликовали видео, где пассажир едет в автобусе с зажатой дверями рукой. При этом водитель продолжает движение, не реагируя на просьбы остановиться.
"Четвертого июля в 17.55 в Щербинке произошёл инцидент в автобусе 288 маршрута. По предварительной информации, водитель автобуса зажал руку пассажиру на остановке и продолжил движение. Пассажир при этом находился внутри автобуса. Безусловно, такие действия водителя автобуса недопустимы. По результатам проведенной проверки водитель уволен", - рассказали в пресс-службе.
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