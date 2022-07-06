https://ria.ru/20220706/vinnik-1800760620.html

Решение по вопросу об экстрадиции Винника в США примут 7 сентября

Решение по вопросу об экстрадиции Винника в США примут 7 сентября - РИА Новости, 06.07.2022

Решение по вопросу об экстрадиции Винника в США примут 7 сентября

Суд во Франции примет решение по вопросу об экстрадиции россиянина Александра Винника в США 7 сентября, сообщил РИА Новости в среду его французский адвокат... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:37

2022-07-06T17:37

2022-07-06T19:29

в мире

франция

сша

россия

александр винник

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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Суд во Франции примет решение по вопросу об экстрадиции россиянина Александра Винника в США 7 сентября, сообщил РИА Новости в среду его французский адвокат Фредерик Бело.В среду в Следственной палате Апелляционного суда Парижа прошло слушание по экстрадиции в США россиянина Александра Винника."Сегодня, 6 июля, в Следственной палате Апелляционного суда Парижа прошло слушание по экстрадиции в США Александра Винника. В ходе этого слушания был получен официальный отказ Винника быть экстрадированным в Соединенные Штаты. Дело будет рассмотрено по существу на судебном заседании Следственной палаты, назначенном на 7 сентября 2022 года", - рассказал Бело.Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 года россиян был экстрадирован во Францию.После отбытия наказания во Франции Винник должен был быть возвращен в Грецию для экстрадиции в США. Однако 29 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Франции экстрадицию россиянина в Грецию.

https://ria.ru/20211113/dubnikov-1758871854.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, сша, россия, александр винник