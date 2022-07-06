17:37 06.07.2022 (обновлено: 19:29 06.07.2022)
Решение по вопросу об экстрадиции Винника в США примут 7 сентября
Решение по вопросу об экстрадиции Винника в США примут в суде Франции 7 сентября
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Суд во Франции примет решение по вопросу об экстрадиции россиянина Александра Винника в США 7 сентября, сообщил РИА Новости в среду его французский адвокат Фредерик Бело.
В среду в Следственной палате Апелляционного суда Парижа прошло слушание по экстрадиции в США россиянина Александра Винника.
"Сегодня, 6 июля, в Следственной палате Апелляционного суда Парижа прошло слушание по экстрадиции в США Александра Винника. В ходе этого слушания был получен официальный отказ Винника быть экстрадированным в Соединенные Штаты. Дело будет рассмотрено по существу на судебном заседании Следственной палаты, назначенном на 7 сентября 2022 года", - рассказал Бело.
Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 года россиян был экстрадирован во Францию.
После отбытия наказания во Франции Винник должен был быть возвращен в Грецию для экстрадиции в США. Однако 29 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Франции экстрадицию россиянина в Грецию.
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