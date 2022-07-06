https://ria.ru/20220706/vetnam-1800650922.html
Премьер Вьетнама назвал отношения республики с Россией доверительными
Премьер Вьетнама назвал отношения республики с Россией доверительными - РИА Новости, 06.07.2022
Премьер Вьетнама назвал отношения республики с Россией доверительными
Политические отношения между Россией и Вьетнамом носят все более доверительный характер, заявил премьер-министр страны Фам Минь Чинь на встрече с главой МИД РФ... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:47
2022-07-06T12:47
2022-07-06T12:47
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ХАНОЙ, 6 июл - РИА Новости. Политические отношения между Россией и Вьетнамом носят все более доверительный характер, заявил премьер-министр страны Фам Минь Чинь на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Мы придаём важное значение традиционным отношениям Вьетнама и России. И очень хотим и дальше развивать это сотрудничество", - сказал Фам Минь Чинь.По его словам, сотрудничество с Россией развивается успешно по всем направлениям, а "политические отношения носят все более доверительный характер".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вьетнам, сергей лавров
Премьер Вьетнама назвал отношения республики с Россией доверительными
Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь: отношения с Россией носят все более доверительный характер