https://ria.ru/20220706/vetnam-1800650922.html

Премьер Вьетнама назвал отношения республики с Россией доверительными

Премьер Вьетнама назвал отношения республики с Россией доверительными - РИА Новости, 06.07.2022

Премьер Вьетнама назвал отношения республики с Россией доверительными

Политические отношения между Россией и Вьетнамом носят все более доверительный характер, заявил премьер-министр страны Фам Минь Чинь на встрече с главой МИД РФ... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:47

2022-07-06T12:47

2022-07-06T12:47

в мире

россия

вьетнам

сергей лавров

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ХАНОЙ, 6 июл - РИА Новости. Политические отношения между Россией и Вьетнамом носят все более доверительный характер, заявил премьер-министр страны Фам Минь Чинь на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Мы придаём важное значение традиционным отношениям Вьетнама и России. И очень хотим и дальше развивать это сотрудничество", - сказал Фам Минь Чинь.По его словам, сотрудничество с Россией развивается успешно по всем направлениям, а "политические отношения носят все более доверительный характер".

https://ria.ru/20220706/otnosheniya-1800566672.html

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вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, вьетнам, сергей лавров