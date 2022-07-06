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Премьер Вьетнама назвал отношения республики с Россией доверительными - РИА Новости, 06.07.2022
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Премьер Вьетнама назвал отношения республики с Россией доверительными
Премьер Вьетнама назвал отношения республики с Россией доверительными - РИА Новости, 06.07.2022
Премьер Вьетнама назвал отношения республики с Россией доверительными
Политические отношения между Россией и Вьетнамом носят все более доверительный характер, заявил премьер-министр страны Фам Минь Чинь на встрече с главой МИД РФ... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:47
2022-07-06T12:47
в мире
россия
вьетнам
сергей лавров
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ХАНОЙ, 6 июл - РИА Новости. Политические отношения между Россией и Вьетнамом носят все более доверительный характер, заявил премьер-министр страны Фам Минь Чинь на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Мы придаём важное значение традиционным отношениям Вьетнама и России. И очень хотим и дальше развивать это сотрудничество", - сказал Фам Минь Чинь.По его словам, сотрудничество с Россией развивается успешно по всем направлениям, а "политические отношения носят все более доверительный характер".
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в мире, россия, вьетнам, сергей лавров
12:47 06.07.2022
 
Премьер Вьетнама назвал отношения республики с Россией доверительными

Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь: отношения с Россией носят все более доверительный характер

© AP Photo / Manan Vatsyayana, poolПремьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Manan Vatsyayana, pool
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 6 июл - РИА Новости. Политические отношения между Россией и Вьетнамом носят все более доверительный характер, заявил премьер-министр страны Фам Минь Чинь на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы придаём важное значение традиционным отношениям Вьетнама и России. И очень хотим и дальше развивать это сотрудничество", - сказал Фам Минь Чинь.
По его словам, сотрудничество с Россией развивается успешно по всем направлениям, а "политические отношения носят все более доверительный характер".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шон во время встречи в Ханое - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 06:57
Во Вьетнаме заявили о приоритете развития отношений с Россией
 
В миреРоссияВьетнамСергей Лавров
 
 
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