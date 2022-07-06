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Джонсон призвал правительство не уходить в отставку во время кризиса - РИА Новости, 06.07.2022
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Джонсон призвал правительство не уходить в отставку во время кризиса
Джонсон призвал правительство не уходить в отставку во время кризиса - РИА Новости, 06.07.2022
Джонсон призвал правительство не уходить в отставку во время кризиса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство не должно уходить в отставку на фоне кризиса и тяжелой ситуации в стране. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:18
2022-07-06T14:44
борис джонсон
в мире
великобритания
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство не должно уходить в отставку на фоне кризиса и тяжелой ситуации в стране."Именно когда времена тяжелые, когда страна сталкивается с давлением в экономике, давлением в вопросах бюджета, когда в Европе крупнейшая за 80 лет война, именно в этот момент вы ожидаете, что правительство должно продолжать работу, а не уходить. Нужно продолжать работу и сфокусироваться на вещах, которые важны для народа этой страны", - заявил Джонсон, выступление которого в парламенте транслировал телеканал Sky News.Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства. Об аналогичном решении сообщили и ряд других чиновников, в том числе министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс.Однопартиец Джонсона Крис Скидмор подписал письмо о недоверии премьер-министру и призвал пересмотреть внутрипартийные правила, чтобы вынести на обсуждение вопрос нового вотума недоверия главе правительства.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
https://ria.ru/20220624/dzhonson-1797762400.html
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борис джонсон, в мире, великобритания
14:18 06.07.2022 (обновлено: 14:44 06.07.2022)
 
Джонсон призвал правительство не уходить в отставку во время кризиса

Джонсон заявил, что правительство не должно уходить в отставку во время кризиса

© AP Photo / Bernat ArmangueПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство не должно уходить в отставку на фоне кризиса и тяжелой ситуации в стране.
"Именно когда времена тяжелые, когда страна сталкивается с давлением в экономике, давлением в вопросах бюджета, когда в Европе крупнейшая за 80 лет война, именно в этот момент вы ожидаете, что правительство должно продолжать работу, а не уходить. Нужно продолжать работу и сфокусироваться на вещах, которые важны для народа этой страны", - заявил Джонсон, выступление которого в парламенте транслировал телеканал Sky News.
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Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства. Об аналогичном решении сообщили и ряд других чиновников, в том числе министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс.
Однопартиец Джонсона Крис Скидмор подписал письмо о недоверии премьер-министру и призвал пересмотреть внутрипартийные правила, чтобы вынести на обсуждение вопрос нового вотума недоверия главе правительства.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
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