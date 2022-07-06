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В Великобритании еще один министр подал в отставку из-за Джонсона
В Великобритании еще один министр подал в отставку из-за Джонсона - РИА Новости, 06.07.2022
В Великобритании еще один министр подал в отставку из-за Джонсона
Еще один член британского правительства — государственный министр по делам школ Робин Уолкер сообщил, что подал в отставку на фоне партийного кризиса. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:10
2022-07-06T12:10
2022-07-06T15:23
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Еще один член британского правительства — государственный министр по делам школ Робин Уолкер сообщил, что подал в отставку на фоне партийного кризиса.Он опубликовал в Twitter обращение к премьер-министру и лидеру Консервативной партии Борису Джонсону. Накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства. О таком же решении сообщили и некоторые другие чиновники, в том числе министр по делам детей и семьи Уилл Куинс.Новый скандал в Лондоне разгорелся после того, как на минувшей неделе заместителя координатора парламентской фракции консерваторов и бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера обвинили в пьяном дебоше в одном из лондонских клубов. Парламентарий признал свою вину и принес извинения.В то же время некоторые политики настаивают, что Джонсон назначил Пинчера на должность, хотя знал о более ранних похожих инцидентах с его участием. Премьер выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за этим последовала череда отставок в его команде.По результатам опроса исследовательской компании YouGov, проведенного накануне вечером, рекордные 69 процентов опрошенных британцев выступают за отставку Джонсона. В исследовании приняли участие 3009 человек, статистическая погрешность не указана.Британского премьера на протяжении нескольких месяцев преследовал скандал с вечеринками в резиденции на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений в 2020 и 2021 годах. В апреле полиция оштрафовала Джонсона за участие в одной из них.На этом фоне в начале июня члены Консервативной партии провели голосование по вынесению вотума недоверия своему лидеру и премьеру, но противникам Джонсона не удалось набрать достаточного количества голосов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220706/dzhonson-1800572623.html
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великобритания, в мире, борис джонсон, саджид джавид, европа, сша
12:10 06.07.2022 (обновлено: 15:23 06.07.2022)
В Великобритании еще один министр подал в отставку из-за Джонсона
В Британии государственный министр по делам школ Робин Уолкер объявил об отставке
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Еще один член британского правительства — государственный министр по делам школ Робин Уолкер сообщил
, что подал в отставку на фоне партийного кризиса.
Он опубликовал в Twitter обращение к премьер-министру и лидеру Консервативной партии Борису Джонсону
.
"К сожалению, последние события показали мне, что наша замечательная партия, за которую я выступал всю свою взрослую жизнь, отклонилась от своей основной миссии из-за неослабевающего фокуса на вопросах руководящих позиций. <…> К сожалению, в последние месяцы ошибки затмили великие достижения вашего правительства, <…> хоть я и не могу подумать о лучшей или более полезной работе, чем та, которую я выполнял, в здравом уме я не могу продолжать трудиться в вашем правительстве", — написал Уолкер.
Накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании
Риши Сунак и Саджид Джавид
объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства. О таком же решении сообщили и некоторые другие чиновники, в том числе министр по делам детей и семьи Уилл Куинс.
Новый скандал в Лондоне
разгорелся после того, как на минувшей неделе заместителя координатора парламентской фракции консерваторов и бывшего замглавы британского МИД по делам Европы
и США
Кристофера Пинчера обвинили в пьяном дебоше в одном из лондонских клубов. Парламентарий признал свою вину и принес извинения.
В то же время некоторые политики настаивают, что Джонсон назначил Пинчера на должность, хотя знал о более ранних похожих инцидентах с его участием. Премьер выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за этим последовала череда отставок в его команде.
По результатам опроса исследовательской компании YouGov, проведенного накануне вечером, рекордные 69 процентов опрошенных британцев выступают за отставку Джонсона. В исследовании приняли участие 3009 человек, статистическая погрешность не указана.
Британского премьера на протяжении нескольких месяцев преследовал скандал с вечеринками в резиденции на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений в 2020 и 2021 годах. В апреле полиция оштрафовала Джонсона за участие в одной из них.
На этом фоне в начале июня члены Консервативной партии провели голосование по вынесению вотума недоверия своему лидеру и премьеру, но противникам Джонсона не удалось набрать достаточного количества голосов.