https://ria.ru/20220706/velikobritaniya-1800638379.html

В Великобритании еще один министр подал в отставку из-за Джонсона

В Великобритании еще один министр подал в отставку из-за Джонсона - РИА Новости, 06.07.2022

В Великобритании еще один министр подал в отставку из-за Джонсона

Еще один член британского правительства — государственный министр по делам школ Робин Уолкер сообщил, что подал в отставку на фоне партийного кризиса. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:10

2022-07-06T12:10

2022-07-06T15:23

великобритания

в мире

борис джонсон

саджид джавид

европа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793012741_0:963:2049:2115_1920x0_80_0_0_d6b650d4d76ca1a328592171d8714b30.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Еще один член британского правительства — государственный министр по делам школ Робин Уолкер сообщил, что подал в отставку на фоне партийного кризиса.Он опубликовал в Twitter обращение к премьер-министру и лидеру Консервативной партии Борису Джонсону. Накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства. О таком же решении сообщили и некоторые другие чиновники, в том числе министр по делам детей и семьи Уилл Куинс.Новый скандал в Лондоне разгорелся после того, как на минувшей неделе заместителя координатора парламентской фракции консерваторов и бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера обвинили в пьяном дебоше в одном из лондонских клубов. Парламентарий признал свою вину и принес извинения.В то же время некоторые политики настаивают, что Джонсон назначил Пинчера на должность, хотя знал о более ранних похожих инцидентах с его участием. Премьер выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за этим последовала череда отставок в его команде.По результатам опроса исследовательской компании YouGov, проведенного накануне вечером, рекордные 69 процентов опрошенных британцев выступают за отставку Джонсона. В исследовании приняли участие 3009 человек, статистическая погрешность не указана.Британского премьера на протяжении нескольких месяцев преследовал скандал с вечеринками в резиденции на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений в 2020 и 2021 годах. В апреле полиция оштрафовала Джонсона за участие в одной из них.На этом фоне в начале июня члены Консервативной партии провели голосование по вынесению вотума недоверия своему лидеру и премьеру, но противникам Джонсона не удалось набрать достаточного количества голосов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220706/dzhonson-1800572623.html

https://ria.ru/20220706/problemy-1800569448.html

великобритания

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, в мире, борис джонсон, саджид джавид, европа, сша