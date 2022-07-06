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Украинским военнообязанным вновь разрешили покидать место жительства - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/ukraina-1800725884.html
Украинским военнообязанным вновь разрешили покидать место жительства
Украинским военнообязанным вновь разрешили покидать место жительства - РИА Новости, 06.07.2022
Украинским военнообязанным вновь разрешили покидать место жительства
Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный заявил, что отменил действие порядка выдачи разрешений для выезда военнообязанных за пределы места... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:23
2022-07-06T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
валерий залужный
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный заявил, что отменил действие порядка выдачи разрешений для выезда военнообязанных за пределы места пребывания, по его словам, документ будет отправлен на доработку.Накануне Генштаб украинских войск подтвердил наличие запрета выезда за пределы места пребывания военнообязанных, призывников и резервистов без разрешения военкомата. После этого Владимир Зеленский поручил Генштабу отменить решение о порядке выдачи разрешений на перемещение военнообязанных, призывников и резервистов по стране."С целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия порядка с отправлением на доработку", - написал Залужный в Telegram-канале. Он отметил, что изначально документ касался внутренней работы военкоматов, а его появление в сети вызвало "многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации вооруженных сил Украины"."Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих перемещение граждан в условиях военного положения. Имеющаяся законодательная база не учитывает реалий настоящего и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов", - добавил Залужный.
https://ria.ru/20220703/povestki-1799978570.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, валерий залужный, ситуация в днр и лнр
16:23 06.07.2022
 
Украинским военнообязанным вновь разрешили покидать место жительства

Главком ВСУ Залужный отменил запрет украинским военнообязанным покидать место жительства

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный заявил, что отменил действие порядка выдачи разрешений для выезда военнообязанных за пределы места пребывания, по его словам, документ будет отправлен на доработку.
Накануне Генштаб украинских войск подтвердил наличие запрета выезда за пределы места пребывания военнообязанных, призывников и резервистов без разрешения военкомата. После этого Владимир Зеленский поручил Генштабу отменить решение о порядке выдачи разрешений на перемещение военнообязанных, призывников и резервистов по стране.
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"С целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия порядка с отправлением на доработку", - написал Залужный в Telegram-канале. Он отметил, что изначально документ касался внутренней работы военкоматов, а его появление в сети вызвало "многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации вооруженных сил Украины".
"Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих перемещение граждан в условиях военного положения. Имеющаяся законодательная база не учитывает реалий настоящего и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов", - добавил Залужный.
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