https://ria.ru/20220706/ukraina-1800665928.html

Запорожские власти поощрят украинцев, отказавшихся пойти воевать в ВСУ

Запорожские власти поощрят украинцев, отказавшихся пойти воевать в ВСУ - РИА Новости, 06.07.2022

Запорожские власти поощрят украинцев, отказавшихся пойти воевать в ВСУ

Власти Запорожской области не будут преследовать отказавшихся идти в украинскую армию и воевать за режим Зеленского, на освобожденных территориях их позиция... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:44

2022-07-06T13:44

2022-07-06T13:44

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Власти Запорожской области не будут преследовать отказавшихся идти в украинскую армию и воевать за режим Зеленского, на освобожденных территориях их позиция будет поощрена, заявил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Все люди, кто не взял в руки оружие и подвергся преследованию со стороны режима Зеленского, будут чисты перед законом и получат поощрение как наиболее ответственные люди, имеющие гражданскую позицию и взявшие на себя смелость в подобных поступках", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".Он добавил, что если кого-то заставят взять в руки оружие и идти на передовую, то необходимо перейти на освобожденные территории. Рогов посоветовал всем мужчинам призывного возраста в части Запорожской области под контролем Киева и на Украине, которые не хотят воевать, связываться с ним с помощью его Telegram-канала и бота. Он пообещал таким людям помощь в переходе на освобожденную территорию области.Рогов ранее сообщил, что до 73% территории Запорожской области уже освобождено от украинских властей. Он напомнил, что в области объявлен пятилетний мораторий на мобилизацию.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220705/mobilizatsiya-1800387869.html

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799178589.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр