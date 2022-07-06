Запорожские власти поощрят украинцев, отказавшихся пойти воевать в ВСУ
Член Запорожской ВГА Рогов пообещал поощрение украинцам, отказавшимся пойти воевать в ВСУ
Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Власти Запорожской области не будут преследовать отказавшихся идти в украинскую армию и воевать за режим Зеленского, на освобожденных территориях их позиция будет поощрена, заявил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Все люди, кто не взял в руки оружие и подвергся преследованию со стороны режима Зеленского, будут чисты перед законом и получат поощрение как наиболее ответственные люди, имеющие гражданскую позицию и взявшие на себя смелость в подобных поступках", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
Он добавил, что если кого-то заставят взять в руки оружие и идти на передовую, то необходимо перейти на освобожденные территории. Рогов посоветовал всем мужчинам призывного возраста в части Запорожской области под контролем Киева и на Украине, которые не хотят воевать, связываться с ним с помощью его Telegram-канала и бота. Он пообещал таким людям помощь в переходе на освобожденную территорию области.
Рогов ранее сообщил, что до 73% территории Запорожской области уже освобождено от украинских властей. Он напомнил, что в области объявлен пятилетний мораторий на мобилизацию.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.