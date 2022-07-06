https://ria.ru/20220706/ukraina-1800661497.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Гольмовский

Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Гольмовский - РИА Новости, 06.07.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Гольмовский

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка и поселок Гольмовский под Горловкой из артиллерии калибром 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:26

2022-07-06T13:26

2022-07-06T17:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

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украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка и поселок Гольмовский под Горловкой из артиллерии калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.

https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), денис пушилин, украина, сцкк, вооруженные силы рф, нато