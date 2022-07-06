13:26 06.07.2022 (обновлено: 17:09 06.07.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Гольмовский
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли два района Донецка из артиллерии натовского калибра
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка и поселок Гольмовский под Горловкой из артиллерии калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.57 - населенный пункт Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 13.00 - населенный пункт Артемовск (укр. Бахмут) – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметра... 13.15 - населенный пункт Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.