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Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Гольмовский - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/ukraina-1800661497.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Гольмовский
Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Гольмовский - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Гольмовский
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка и поселок Гольмовский под Горловкой из артиллерии калибром 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:26
2022-07-06T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
денис пушилин
украина
сцкк
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка и поселок Гольмовский под Горловкой из артиллерии калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
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донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), денис пушилин, украина, сцкк, вооруженные силы рф, нато
13:26 06.07.2022 (обновлено: 17:09 06.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли два района Донецка и поселок Гольмовский

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли два района Донецка из артиллерии натовского калибра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка и поселок Гольмовский под Горловкой из артиллерии калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.57 - населенный пункт Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 13.00 - населенный пункт Артемовск (укр. Бахмут) – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметра... 13.15 - населенный пункт Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
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В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Денис ПушилинУкраинаСЦККВооруженные силы РФНАТО
 
 
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