https://ria.ru/20220706/ukraina-1800660047.html

Генерал ФСБ заявил, что данные о разведчиках ВСУ помогут придать их суду

Генерал ФСБ заявил, что данные о разведчиках ВСУ помогут придать их суду - РИА Новости, 06.07.2022

Генерал ФСБ заявил, что данные о разведчиках ВСУ помогут придать их суду

Обнародование данных о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины поможет российскому следствию выявить украинских силовиков, виновных в... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:19

2022-07-06T13:19

2022-07-06T13:19

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Обнародование данных о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины поможет российскому следствию выявить украинских силовиков, виновных в терроре против мирного населения, и в дальнейшем придать их суду, заявил РИА Новости в среду генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее российская хакерская группировка RaHDit опубликовала в открытом доступе данные 1 тысячи сотрудников ГУР минобороны Украины.По словам хакеров, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей. В RaHDit отметили, что это первый материал в серии публикаций. С момента начала российской спецоперации на Украине - это самая крупная утечка данных украинской разведки."Я думаю, что прежде всего эти данные будут полезны нашему Следственному комитету, который ведёт уголовные дела по преступлениям украинской военщины против мирного населения. Важно, что и само ГУР МО Украины знает, что такая информация у нас есть – эти их заставит задуматься, кому они и как служат", - сказал Михайлов.Ветеран ФСБ подчеркнул, что сотрудники ГУР наряду с другими украинскими силовыми ведомствами сегодня задействованы в подготовке терактов против официальных лиц на подконтрольных РФ территориях Херсонской и Запорожской областей. "Теперь подобные их планы будут нами лучше просматриваться", - добавил он."Рано или поздно спецоперация закончится, тогда многие украинские силовики будут стремиться эмигрировать, как раз в этом случае нам пригодятся обнародованные сегодня хакерами данные. Благодаря ним преступления украинских силовиков не будут иметь срока давности", - заключил Михайлов.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.Также на портале хакерской группы "НемеZида" опубликованы сведения о более чем 11 тысячах сторонников националистических формирований Украины.

https://ria.ru/20220705/sk-1800543596.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, технологии, украина, россия, киев, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)