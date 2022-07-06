12:48 06.07.2022 (обновлено: 13:38 06.07.2022)
Марочко обвинил Украину в использовании наемников как пушечного мяса
Марочко: Украина угрозами уголовного преследования привлекает наемников в Донбасс
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинское командование угрозами уголовного преследования заставляет наемников участвовать в боевых действиях в Донбассе, в дальнейшем их используют как пушечное мясо, заявил в среду подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко.
"Основная тактика и стратегия украинского командования - это угрозами, скажем, уголовным преследованием привлекать все больше наемников в Донбасс для того, чтобы использовать их в качестве пушечного мяса", - сказал Марочко в эфире "России 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.