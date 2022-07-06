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Марочко обвинил Украину в использовании наемников как пушечного мяса - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/ukraina-1800651181.html
Марочко обвинил Украину в использовании наемников как пушечного мяса
Марочко обвинил Украину в использовании наемников как пушечного мяса - РИА Новости, 06.07.2022
Марочко обвинил Украину в использовании наемников как пушечного мяса
Украинское командование угрозами уголовного преследования заставляет наемников участвовать в боевых действиях в Донбассе, в дальнейшем их используют как... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:48
2022-07-06T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
донбасс
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинское командование угрозами уголовного преследования заставляет наемников участвовать в боевых действиях в Донбассе, в дальнейшем их используют как пушечное мясо, заявил в среду подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220704/naemniki-1799525580.html
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800283683.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, донбасс, луганская народная республика
12:48 06.07.2022 (обновлено: 13:38 06.07.2022)
 
Марочко обвинил Украину в использовании наемников как пушечного мяса

Марочко: Украина угрозами уголовного преследования привлекает наемников в Донбасс

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинское командование угрозами уголовного преследования заставляет наемников участвовать в боевых действиях в Донбассе, в дальнейшем их используют как пушечное мясо, заявил в среду подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко.
"Основная тактика и стратегия украинского командования - это угрозами, скажем, уголовным преследованием привлекать все больше наемников в Донбасс для того, чтобы использовать их в качестве пушечного мяса", - сказал Марочко в эфире "России 24".
Спецназ ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Такого раньше не было". С чем столкнулись иностранные наемники в Донбассе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Военные на Украине - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 09:55Специальная военная операция на Украине
СМИ: на Украине от ранений погиб второй наемник из Франции
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинДонбассЛуганская Народная Республика
 
 
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