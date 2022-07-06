https://ria.ru/20220706/ukraina-1800651181.html

Марочко обвинил Украину в использовании наемников как пушечного мяса

Марочко обвинил Украину в использовании наемников как пушечного мяса - РИА Новости, 06.07.2022

Марочко обвинил Украину в использовании наемников как пушечного мяса

Украинское командование угрозами уголовного преследования заставляет наемников участвовать в боевых действиях в Донбассе, в дальнейшем их используют как... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:48

2022-07-06T12:48

2022-07-06T13:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир путин

донбасс

луганская народная республика

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинское командование угрозами уголовного преследования заставляет наемников участвовать в боевых действиях в Донбассе, в дальнейшем их используют как пушечное мясо, заявил в среду подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220704/naemniki-1799525580.html

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800283683.html

россия

украина

донбасс

луганская народная республика

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в мире, россия, украина, владимир путин, донбасс, луганская народная республика