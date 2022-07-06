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В Харцызске ранены два человека из-за обстрела снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/ukraina-1800582425.html
В Харцызске ранены два человека из-за обстрела снарядами натовского калибра
В Харцызске ранены два человека из-за обстрела снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.07.2022
В Харцызске ранены два человека из-за обстрела снарядами натовского калибра
Два человека ранены в Харцызске в результате обстрела города снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:17
2022-07-06T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
харцызск
авдеевка
нато
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Два человека ранены в Харцызске в результате обстрела города снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Харцызске ранены 2 человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.По его данным, пострадавшие – женщина 1983 года рождения и 63-летний мужчина. Кроме того, в городе поврежден ряд частных домов.Ранее штаб сообщил, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Харцызску, с позиций в Авдеевке в 7.30 мск по нему было выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, харцызск, авдеевка, нато
09:17 06.07.2022 (обновлено: 16:13 06.07.2022)
 
В Харцызске ранены два человека из-за обстрела снарядами натовского калибра

В Харцызске два человека ранены при обстреле снарядами натовского калибра со стороны ВСУ

© Фото : Администрация ХарцызскаПоследствия обстрела Харцызска. 6 июля 2022
Последствия обстрела Харцызска. 6 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : Администрация Харцызска
Последствия обстрела Харцызска. 6 июля 2022
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Два человека ранены в Харцызске в результате обстрела города снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Харцызске ранены 2 человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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По его данным, пострадавшие – женщина 1983 года рождения и 63-летний мужчина. Кроме того, в городе поврежден ряд частных домов.
Ранее штаб сообщил, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Харцызску, с позиций в Авдеевке в 7.30 мск по нему было выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаХарцызскАвдеевкаНАТО
 
 
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